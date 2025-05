Mara Venier rimane a Domenica In ma non sarà più sola: le novità

L'addio è nuovamente rimandato: Mara Venier rimane a "Domenica In" per festeggiare il cinquantennale ma cambierà tutto

Fonte: IPA Mara Vernier

C’è chi la considera un’istituzione, chi un’amica di famiglia, chi semplicemente una forza della natura. Mara Venier non ha di certo bisogno di presentazioni: con la sua risata inconfondibile e quella capacità unica di mettere tutti a proprio agio, è da anni il volto più amato della domenica televisiva italiana. E anche questa volta, contro ogni pronostico, ha deciso di restare.

Sì, rimane a Domenica In, e la notizia non arriva di sicuro come una sorpresa. Ma c’è di più: la conduttrice non sarà più sola. A partire dalla prossima stagione, lo storico contenitore domenicale di Rai1 vedrà nuove presenze al suo fianco. Un cambiamento atteso, probabilmente anche necessario, che potrebbe dare nuova linfa a un programma che, pur restando saldo nelle sue radici, non smette di rinnovarsi.

Mara Venier rimane a Domenica In

“È l’ultima, ma poi torno”, diceva Mara Venier già da un paio d’anni, tra sorrisi e mezze verità. Eppure, stagione dopo stagione, eccola lì, fedele al suo pubblico. Questa volta, però, il Sì è arrivato dopo settimane di riflessione. Una scelta maturata con calma, tra affetti familiari e senso di responsabilità verso un pubblico che la segue con affetto incondizionato.

L’indiscrezione arriva direttamente da Dagospia, che conferma la presenza di Mara Venier alla quale si aggiungeranno quasi certamente una spalla comica e una giornalistica. Non sarà quindi più da sola a reggere il peso di un programma così lungo e complesso. Una scelta comprensibile e necessaria dopo 15 edizioni condotte da lei e 50 in onda, che si festeggiano proprio nel corso della stagione 2026 e dalla quale non può mancare la sua storica presentatrice.

Le novità

Se Mara Venier resta il cuore pulsante di Domenica In, il suo futuro sarà segnato da una narrazione più corale. Non si parla di una co-conduzione vera e propria, ma di una presenza fissa, autorevole e complementare. Una spalla? Forse. Un compagno di viaggio? Più probabile. E non si può negare che si stia già pensando ai primi nomi, fra tutti quello di Alberto Matano che potrebbe essere uno tra i più accreditati per ricoprire il ruolo.

Il format rimarrà fedele alla sua identità, ma con alcuni nuovi nomi pensati per rinfrescare ritmo e linguaggi, aprendo nuovi spazi a storie, interviste e momenti di spettacolo. In fondo, anche le regine ogni tanto hanno bisogno di condividere la scena. Da anni, peraltro, si parlava di una svolta di questo tipo che però non era stata ancora messa in atto. Il 2026 potrebbe perciò essere l’annata giusta per cambiare rotta.

Chi segue Mara Venier lo sa: il suo modo di fare televisione non si insegna. È empatia pura, improvvisazione e capacità di capire le persone che ha di fronte. Nelle sue interviste c’è sempre un frammento di verità che emerge dopo aver scavato a fondo. E riuscire a stare al suo fianco in studio sarà un compito arduo per chiunque.

Settembre si avvicina, insieme al ritorno di una delle trasmissioni più longeve e amate del piccolo schermo che si rinnova. Con Mara Venier ancora saldamente al timone, ma anche con una nuova alleanza che cambierà il volto – e forse l’anima – di Domenica In. Il pubblico, affezionato e sempre partecipe, guarda con curiosità a questo passaggio di testimone parziale. Perché in fondo non si tratta solo di televisione ma di un rituale che si rinnova ogni domenica.