A Domenica In cambia tutto, chi vedremo al fianco di Mara Venier (e chi ha rifiutato)

Come sarà la prossima stagione di Domenica In? Sì, è arrivato il momento di iniziare a tirare le somme: mancano tre mesi a settembre, ma i primi rumor iniziano a circolare. Mara Venier tornerà al timone della domenica pomeriggio della Rai, forse per l’ultima volta. E la stagione televisiva 2025/2026 è molto importante: ricorrono, infatti, i 50 anni di un programma storico per la televisione, che ha sempre tenuto compagnia ai tanti spettatori. Oltre alla Venier, che naturalmente è la conduttrice principale, si sta pensando a una piccola ma grande rivoluzione: al suo fianco vedremo altri conduttori. Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Domenica In, le indiscrezioni sui primi nomi al fianco di Mara Venier

A confermare il suo ritorno al timone di Domenica In è stata Mara Venier stessa. L’ultimo saluto in lacrime durante la puntata di questa edizione, non priva di difficoltà soprattutto per il lato privato: il marito Nicola Carraro ha avuto dei problemi di salute. Ma Domenica In è destinato a cambiare, a rinnovarsi e, soprattutto, a festeggiare un traguardo importante: non tutti i giorni un programma riesce a tagliare il traguardo di 50 anni di messa in onda.

Di certo era impossibile immaginare un’edizione tanto importante senza uno dei volti storici e di punta: zia Mara. Sarà la sua ottava conduzione consecutiva (di sedici). Tornerà, secondo quanto anticipato, la doppia conduzione. Ma al fianco della Zia non vedremo solo un conduttore. A dare maggiori informazioni è Hit.

“Inizia a definirsi il cast della prossima edizione di Domenica In. Mentre Malgioglio declina l’invito pur di non rinunciare a Tale e Quale Show e Amici, procede speditamente l’arrivo di Gabriele Corsi nella domenica di Rai 1. Accanto a Mara previsto anche Riccardo Rossi“. Dunque, Malgioglio avrebbe rifiutato, mentre ormai sarebbero quasi certi i nomi di Corsi e Rossi.

Le parole di Mara Venier sulla prossima edizione

Ogni anno, si ripete sempre la stessa domanda: Mara Venier rimarrà alla conduzione? Spesso ha parlato della volontà di lasciare le redini di un programma che comunque la tiene impegnata ogni settimana. Ma l’addio, almeno per il momento, è stato rimandato: Angelo Mellone, il direttore Intrattenimento Day Time, le ha chiesto di rifarla, visto che ricorre, come anticipato, il 50esimo anniversario del programma. Ma sarà una Domenica In diversa, una trasmissione corale, con una squadra che dovrebbe riportare la Venier alle origini. La volontà? Quella di chiudere un cerchio, e di farlo per bene.

“Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo. Vorrei una squadra come quella dei miei inizi”. Con una “boutade”, Fiorello si era candidato per il posto da conduttore, ma alla fine gli “eredi” della Venier potrebbero essere Stefano De Martino o Alberto Matano, come ha detto lei stessa al Festival della Tv di Dogliani. “De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto e non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica In molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo bene. E poi vedo Matano, con un taglio più giornalistico”.