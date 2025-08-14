Domenica In, Mara Venier ha scelto i nuovi tre co-conduttori

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier a Domenica In

Tre ragazzi posson bastare. Mara Venier avrebbe finalmente scelto i nuovi co-conduttori che l’affiancheranno a Domenica In nella prossima stagione televisiva. Una decisione arrivata dopo il forfait improvviso di Gabriele Corsi, lunghe discussioni e trattative. E così la signora della domenica si prepara a festeggiare il ventennale del programma tra spettacolo, divertimento e anche uno spazio di approfondimento.

Chi condurrà Domenica In insieme a Mara Venier

Stando a quanto anticipato da Repubblica, nella prossima edizione di Domenica In (al via il 14 settembre) dovrebbero esserci insieme a Mara Venier il giornalista e direttore de Il Tempo Tommaso Cerno a cui sarà affidato il talk della parte giornalistica; Teo Mammucari, che è recentemente apparso su Instagram in un selfie con Zia Mara, ed Enzo Miccio, che si occuperà di uno spazio dedicato al costume.

Questo trio avrebbe convinto un po’ tutti: la Venier, che da tempo puntava a una co-conduzione per ridurre la mole di lavoro ma anche dal direttore intrattenimento Rai Angelo Mellone, che non ha mai nascosto il desiderio di rinnovare il format.

Ora, dopo l’addio di Gabriele Corsi – che ha preferito tirarsi indietro ufficialmente per “un progetto cambiato” anche se pare ci siano dietro altri retroscena visto che il conduttore ha smesso di seguire la Venier sui social – le varie parti coinvolte sembrano aver finalmente trovato un punto d’incontro.

Domenica In, un’edizione preceduta dalle polemiche

Dopo la fine di Domenica In, Mara Venier aveva annunciato il ritorno nella prossima edizione, come richiesto da Angelo Mellone. Le cose sarebbero però andate diversamente da quanto ipotizzato dalla stessa conduttrice (che, non a caso, ha saltato la presentazione dei palinsesti Rai del 27 giugno). Poi, secondo un’indiscrezione de Il Messaggero, ci sarebbe stato un contatto tra la conduttrice e Fabio Fazio, un accordo per partecipare al Tavolo di Che Tempo Che Fa come presenza fissa.

A queste si sono aggiunte ulteriori voci in merito alle presunte reazioni della Venier riguardo alle scelte della Rai: “Mara non si è sentita protetta e coccolata dalla Rai come avrebbe voluto. Ha accolto subito con entusiasmo la proposta di Fazio, perché Che Tempo Che Fa va in onda da Milano, dove lei e il marito Nicola Carraro hanno una casa e dove ormai vivono in pianta stabile a causa di qualche guaio di salute e preferisce farsi tenere sotto controllo da specialisti di sua fiducia al San Raffaele”, ha scritto il settimanale DiPiù.

La decisione finale di una Domenica In più corale era stata proprio la sua, soprattutto per stare più vicina al marito Nicola Carraro, dopo gli ultimi problemi di salute: condurre un programma che va in onda per mesi, ogni domenica, e mantenere altissima la qualità richiede un impegno notevole, in ogni caso.

“Con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo. Vorrei una squadra come quella dei miei inizi”, ha detto Mara Venier più volte. E ora, finalmente, il suo desiderio sembra diventare realtà. Salvo ulteriori colpi di scena.