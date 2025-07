“Mara Venier ospite fissa a Che Tempo che Fa”: retroscena Rai

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Mara Venier sarà ospite fissa della prossima stagione di Che tempo che Fa con Fabio Fazio. L’indiscrezione arriva dal Messaggero, secondo cui la conduttrice di Domenica In potrebbe sbarcare nel cast dello show in onda su Nove, creando un vero e proprio terremoto in Rai.

Mara Venier a Che tempo che Fa: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal Messaggero, Mara Venier sarà dunque uno degli ospiti fissi nel tavolo – ormai cult – di Che tempo che Fa. La conduttrice entrerebbe così a fare parte del cast fisso della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Solo qualche tempo fa, durante il Salone del libro di Torino, Mara aveva parlato dello show passato – ormai da due stagioni – dalla Rai al canale Nove.

Ospite dalla Sezione leggerezze, Mara aveva dialogato proprio con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, parlando dello spostamento del programma da un’azienda all’altra. “Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me”, aveva detto la Venier, accolta dagli applausi del pubblico. “Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza – aveva replicato Fazio -. Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio non la dimentichi, diventa il tuo dna, che ti porti dietro, anche adesso che siamo qui”.

Dopo quell’incontro potrebbe essere nata l’idea di una collaborazione fra Fazio e la Venier. Già qualche temo fa Simona Ventura era sbarcata a Che tempo che fa, ottenendo il nulla osta dalla Rai per lavorare anche nel programma su Nove. Non era andata così bene a Gigi Marzullo che invece non aveva avuto il benestare della tv pubblica. Cosa accadrà per Mara Venier?

Di certo la conduttrice è uno dei volti di punta della Rai e la scelta di prendere parte a Che tempo che Fa potrebbe causare qualche malumore. Per ora non ci sono certezze e nè la Rai nè tantomeno Mara Venier hanno rilasciato dichiarazioni al riguardo.

La nuova Domenica In di Mara Venier

Nel frattempo sono già iniziati i lavori per creare la nuova Domenica In che avrà – come svelato – una formula differente rispetto al passato. Al termine dell’ultime stagione Mara Venier aveva annunciato l’addio alla trasmissione dopo un periodo difficile nel privato, segnato dai problemi di salute del marito Nicola Carraro.

Poco dopo però era arrivata una nuova proposta da parte della Rai e un accordo per realizzare una trasmissione condotta da più figure. “Sarà una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto – aveva detto lei -. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”.

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai infatti, Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento nel daytime Rai, aveva raccontato la nuova Domenica In, condotta anche da Gabriele Corsi.

“La coppia della prossima stagione di Domenica In sarà formata da Mara Venier, che ho insistito per avere per la 50esima edizione nonostante le condizioni di vita personali più difficili del solito, e Gabriele Corsi”, aveva annunciato.