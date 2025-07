“Mara Venier lascia Domenica In”: l’indiscrezione dopo l’addio di Gabriele Corsi

Mara Venier non si sarebbe sentita protetta dalle scelte della Rai e starebbe pensando di lasciare Domenica In: l'indiscrezione

Potrebbe essere vero: Mara Venier sarebbe pronta a lasciare Domenica In e la Rai. In un’estate che diventa ogni giorno più decisiva per il panorama televisivo (pensiamo a Sanremo, il cui accordo è ancora in ballo), c’è un’indiscrezione che proviene da Viale Mazzini: sì, Zia Mara starebbe pensando seriamente di lasciare la Rai. Ma le motivazioni non sarebbero legate solo a quello che è successo con Gabriele Corsi.

“Mara Venier pronta a lasciare Domenica In”

Di colpi di scena ce ne sono stati tanti: ogni anno, Mara Venier ha espresso il desiderio di ridurre il carico di lavoro, per stare vicina al marito, Nicola Carraro, che ha dovuto affrontare non pochi problemi di salute. Alla fine, però, è sempre tornata in onda, anche nei momenti più difficili della sua vita privata, fedele al programma e ai suoi spettatori. Poi, l’annuncio di una Domenica In più corale, e non solo centrata sulla Zia d’Italia: alla presentazione del palinsesti Rai, però, Mara non c’era.

Si giunge poi all’addio di Gabriele Corsi al programma, ai comunicati, alle precisazioni. E il settimanale DiPiù aggiunge un altro tassello: “Sì, Mara sta seriamente pensando di lasciare la Rai anche per stare più vicina al marito”, fanno sapere da Viale Mazzini. L’ipotesi è “clamorosa”, come si suol dire in questi casi: la Venier sarebbe davvero pronta a rinunciare a Domenica In? E chi mai potrebbe prendere il suo posto?

L’idea è di spostarsi da Fabio Fazio: ricordiamo l’ipotesi di vedere la Zia al tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove. Sempre a DiPiù, una fonte vicina a Mara Venier confida: “Ha accolto subito con entusiasmo la proposta di Fazio, perché Che Tempo Che Fa va in onda da Milano, dove lei e il marito Nicola Carraro hanno una casa e dove ormai vivono in pianta stabile a causa di qualche guaio di salute e preferisce farsi tenere sotto controllo da specialisti di sua fiducia al San Raffaele”.

“Mara non si è sentita protetta e coccolata dalla Rai”

Le ultime indiscrezioni parlano di un ulteriore affiancamento per Mara Venier: Enzo Miccio e Umberto Broccoli. C’è da dire che ci sono tanti dubbi e riserve, anche e soprattutto perché è un’edizione speciale quella di Domenica In: si festeggiano i 50 anni di messa in onda del programma. Mara Venier, però, non avrebbe accolto positivamente i rinnovamenti della Rete: alla fine, Domenica In, per com’è oggi, rimane una sua creatura, uno spazio che ha realizzato con il suo inconfondibile stile.

“Mara non si è sentita protetta e coccolata dalla Rai come avrebbe voluto”. Il contratto della Venier scadrebbe proprio ad agosto, ma il possibile addio alla Rai e a Domenica In è un’indiscrezione e – come sempre – non c’è nulla di certo. C’è poi la questione del “polo regia”: le regie esterne del daytime verranno rimpiazzate dalle figure aziendali. Sì, come il regista Duccio Forzano, molto vicino alla Venier. Insomma, un clima di incertezza che non è passato inosservato. Nemmeno alla Venier stessa, evidentemente, anche se immaginare Domenica In senza di lei è… inimmaginabile.