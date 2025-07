Mara Venier, Domenica In a rischio: perché c’entra Fabio Fazio

Ansa Mara Venier

Mara Venier è da anni il volto rassicurante della domenica italiana. Una presenza familiare, sorridente e materna. Eppure, il futuro di Domenica In – e della sua Regina – oggi appare più incerto che mai. Nonostante l’annuncio ufficiale alla presentazione dei palinsesti Rai della sua presenza per la prossima stagione, qualcosa si è già incrinato. Un nome – quello di Fabio Fazio – e una voce, sempre più insistente: Mara Venier sarebbe pronta a spostarsi, ogni domenica sera, al tavolo di Che Tempo Che Fa. Sembra un dettaglio da poco ma in realtà è un potenziale terremoto per l’equilibrio di Rai1, un cortocircuito che rischia di cambiare le carte in tavola, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione televisiva.

Mara Venier distante dalla Rai, i motivi

Dietro le quinte della tv pubblica si muovono trame che difficilmente possiamo immaginare. E quella che lega Mara Venier e Fabio Fazio – due protagonisti storici della televisione italiana – oggi è più di una semplice sintonia professionale. Secondo indiscrezioni, tra cui quelle de Il Messaggero, sarebbe già stato raggiunto un accordo per rendere Venier presenza fissa nella domenica sera del Nove, al Tavolo di Che tempo che fa.

Una notizia che, se confermata, complicherebbe – e non poco – il rapporto tra Mara Venier e la Rai. Il contratto attuale della conduttrice, infatti, prevede l’esclusiva con l’azienda di servizio pubblico ed è in scadenza a breve termine. Nessuna presenza fissa in programmi di altre reti e, quindi, nessuna ambiguità possibile. Eppure, la trattativa esiste. E la possibilità che Venier scelga di non rinnovare l’accordo con la Rai per unirsi in pianta stabile a Fazio – guidata dal nuovo agente, lo stesso del conduttore ligure – non è affatto remota.

Cosa rischia la Rai

Il problema, da un punto di vista Rai, non è solo contrattuale ma anche strategico. Come potrebbe apparire agli occhi dei telespettatori una conduttrice che, poche ore dopo aver salutato il pubblico su Rai1, si presenta su una rete concorrente? L’effetto sarebbe quello di una promessa a metà: a dopo, ci vediamo sul Nove. Ed è qualcosa che difficilmente la tv pubblica potrà permettere.

Mara Venier è inoltre, da moltissimi anni, un pilastro della domenica della Prima Rete. Ma può esserlo ancora se diventa anche volto di punta di un altro editore, in una fascia oraria così ravvicinata? La domanda è tutt’altro che banale, soprattutto in un momento in cui la Rai è chiamata a difendere il proprio ruolo e il proprio pubblico da una concorrenza sempre più agguerrita.

E se la scelta definitiva fosse proprio questa? Se Mara Venier decidesse davvero di non rinnovare? A quel punto, Domenica In si troverebbe senza la sua figura centrale e inevitabilmente con un vuoto difficile da colmare. Sì, nei palinsesti Rai c’è già il nome di Gabriele Corsi come potenziale partner di Venier per la nuova edizione. Ma senza di lei, tutto cambierebbe. Il pubblico, abituato alla “zia Mara” della domenica, accetterebbe un cambio così radicale? E soprattutto: è davvero pronta la Rai a rinunciare a una delle sue colonne più solide?