Gabriele Corsi sarebbe in lizza per la co-conduzione di Domenica In al fianco di Mara Venier. La conduttrice, intanto, ha effettuato una scelta strategica

La stagione televisiva 2024/2025 sta volgendo al termine, ma già si rincorrono le indiscrezioni sui prossimi palinsesti. Negli ultimi giorni si parla molto soprattutto di Domenica In, visto che Mara Venier ha rivelato che resterà al comando dello show televisivo anche il prossimo anno ma che non sarà l’unica conduttrice del programma televisivo.

Anzi la presentatrice ha intenzione di proporre al suo affezionato pubblico, proprio uno show televisivo corale, in cui i protagonisti saranno diversi, ritornando un po’ alle origini del format televisivo. Diverse sono le supposizioni riguardo i professionisti dello spettacolo che potrebbero affiancare Mara Venier ma, nelle ultime ore, è stato reso noto un nuovo nome.

Gabriele Corsi a Domenica In, l’indiscrezione

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più apprezzate della televisione italiana e, da decenni, è la padrona di casa di Domenica In, con dei periodi di pausa. Soprattutto negli ultimi anni lo show televisivo ha riscosso grande favore presso i telespettatori, che hanno premiato la professionalità della presentatrice con degli ascolti più che soddisfacenti.

Proprio per questo è davvero complicato per la rete televisiva italiana trovare una sostituta della star che possa prendere su di sé una così pesante eredità. Ma si starebbero valutando con grande attenzione anche gli eventuali conduttori da affiancare a Mara Venier nella prossima edizione dello show domenicale, che verrà presentato al pubblico come un progetto corale, condotto da diversi presentatori.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, in corsa per il ruolo di co-conduttore di Domenica In, al fianco di Mara Venier, ci sarebbe anche Gabriele Corsi, che ha già dimostrato le sue ottima capacità da conduttore e trascinatore: “Possiamo anticiparvi che, archiviata l’ipotesi Giletti, tra i nomi presi in considerazione per il contenitore di Rai 1 c’è Gabriele Corsi”.

I rumors suggerirebbero anche il ruolo specifico che il conduttore televisivo ricoprirebbe nel programma televisivo: “Il commentatore dell’Eurovision potrebbe dar vita a un gioco sul quale aleggia ancora il mistero. Probabile possa trattarsi di un game musicale”.

Mara Venier cambia agente

La Rai starebbe valutando diversi conduttori televisivi per affiancare Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In. La stessa conduttrice televisiva ha designato due possibili suoi eredi: Stefano De Martino e Albero Matano. Ma, negli ultimi giorni, anche Fiorello si è ironicamente candidato per prendere le redini dello show tv.

In attesa che vengano scelti i co-conduttori del programma televisivo, Mara Venier ha preso una decisione, che sembra davvero strategica. La conduttrice televisiva ha deciso di cambiare agenzia e di entrare nella stessa scuderia di Stefano De Martino. La conduttrice televisiva, infatti, ha lasciato Lucio Presta per farsi rappresentare adesso da Beppe Caschetto.

Il manager ha mostrato tutto il suo talento, tra gli altri, proprio con l’ex marito di Belen Rodriguez a cui ha creato, passo dopo passo, una carriera di successo costellata d’opportunità imperdibili, come la conduzione di Affari Tuoi che l’ha reso, adesso, uno dei presentatori più amati della televisione italiana. Che questa scelta sia un modo per avvicinarsi proprio a colui che in futuro prenderà la sua eredità televisiva?