Fiorello a Domenica In, la risposta di Mara Venier: “Che casino hai fatto”

Da anni saluta e annuncia il suo ritiro, ma poi torna sempre. E per fortuna, verrebbe da dire. Mara Venier e Domenica In sono un legame che va oltre la tv: è cuore, casa, rituale della domenica. Ogni stagione sembra quella buona per l’addio, ma alla fine la Zia Mara non ce la fa a staccarsi da quello che, a tutti gli effetti, è il suo programma-bandiera.

E anche quest’anno, la Zia degli italiani ha cambiato idea: ci sarà ancora, al timone di quel gioiello che per anni è stato, e continua a essere, casa sua. E mentre l’atmosfera era ancora quella dei saluti finali, è arrivato Fiorello a movimentare le acque con una battuta delle sue. E Mara, ovviamente, ha risposto nel suo stile, con ironia e prontezza.

“Domenica In”, Mara Venier risponde a Fiorello

Mara Venier ci aveva quasi convinti: quella appena terminata sembrava proprio la sua ultima stagione a Domenica In. Nel corso dell’ultima puntata di stagione aveva salutato il sui pubblico tra sorrisi, commozione e un pizzico di malinconia, ma si sa, Mara è Mara. E quando si ama quello che si fa, mollare davvero è dura. Così, ancora una volta, la conduttrice ha annunciato che tornerà anche il prossimo anno al timone dello storico programma della domenica, ma con qualche novità e aiuto in più.

E proprio mentre tutti si stavano ancora chiedendo chi potesse mai prendere il suo posto in futuro, è arrivata l’idea, ovviamente ironica, di Rosario Fiorello: “La domenica quasi quasi mi piacerebbe…” ha detto con tono scherzoso su Instagram riferendosi alla possibilità di prendere il timone del programma.

Una battuta che ha ovviamente acceso i suoi fan e quelli del programma ma che il comico e conduttore ha subito voluto smentire durante una puntata del programma La Pennicanza su Radio2: “Condurre Domenica In? Significa fare le prove il sabato sera, poi la domenica mattina, la diretta… ma io la domenica uso il girello!”

Non è poi mancata la replica di Mara Venier, che il conduttore ha voluto condividere insieme ai suoi ascoltatori in un momento di ilarità. La Zia Mara ha colto l’occasione per rispondere con il suo inconfondibile mix di affetto e schiettezza in un messaggio vocale: “Amore, ma che cavolo di casino hai combinato?”

Zia Mara e Fiorello: un sogno televisivo

Non si è fermata lì, Mara. Mentre mandava quel vocale a Fiorello, la conduttrice stava per registrare una nuova puntata di Tv Talk, quella del 24 maggio 2025. E proprio lì, davanti alle telecamere, ha ripreso il discorso con la sua solita verve: “Chi mi piacerebbe avere al mio fianco? No, perché non posso, non so nessun nome per adesso. Però visto che Fiorello ha già detto che vuole fare Domenica In, se vuole entrare nel gruppo… Lui ha detto ‘dopo Mara’. Ma io invece gli faccio un invito. Caro mio, perché dopo Mara? Si fa con Mara”.

E così, quella che sembrava una gag tra amici, si è trasformata in uno scenario che sta già facendo sognare il pubblico: una Domenica In con Mara e Fiorello insieme. Un mix esplosivo di ironia, spontaneità e cuore. In poche parole, il perfetto brunch televisivo da divano, tuta e caffè.

Dopo anni di conduzione, Mara continua a reinventarsi e a tenere viva la sua relazione con il pubblico, fatta di affetto autentico e una buona dose di autoironia. E in un mondo in cui i grandi addii sembrano durare il tempo di un’intervista, lei resta lì, salda sulla sua poltrona, pronta a sorprendere ancora. Fiorello sarà davvero della partita? Ancora non si sa. Ma una cosa è certa: anche stavolta, Mara ha avuto l’ultima parola.