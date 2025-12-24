La Vita in Diretta non va in onda, quando torna su Rai 1

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Alberto Matano

Stop a La Vita in Diretta, ma non per sempre. Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano su Rai 1 oggi non va in onda e lascia da soli i suoi fedelissimi telespettatori proprio la Vigilia di Natale. Il motivo dietro alla variazione del palinsesto Rai è semplice ed è legata alla programmazione speciale delle feste, e il talk verrà sostituito da uno dei programmi storici della tv generalista.

“La Vita in Diretta”, perché non va in onda mercoledì 24 dicembre

Chi accenderà la tv oggi pomeriggio, mercoledì 24 dicembre, si accorgerà subito che qualcosa è cambiato. Al posto dell’attualità, dei collegamenti e dei dibattiti che caratterizzano La Vita in Diretta, la Rai proporrà infatti un momento di intrattenimento per tutta la famiglia. Come ogni anno durante le festività natalizie il palinsesto cambia per fare spazio a programmi a tema e quest’anno tocca ad Alberto Matano fare uno stop anticipato.

A occupare la fascia pomeridiana arriva uno speciale legato allo Zecchino d’Oro, uno dei programmi storici della Rai, che propone un’atmosfera completamente diversa rispetto al talk di Matano. Spazio quindi alla musica, ai bambini e ad alcuni volti amatissimi del pubblico che diventano protagonisti del pomeriggio della Vigilia di Natale.

Alla conduzione ci sono Cristina D’Avena e Topo Gigio, affiancati dal Piccolo Coro dell’Antoniano e da ospiti che accompagnano grandi e piccoli in un racconto fatto di canzoni, giochi e tanti sorrisi. La messa in onda parte dalle 16.40 su Rai 1 e prosegue anche il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, confermando la centralità di questo appuntamento nella proposta festiva della tv di Stato.

Speciale “Zecchino d’Oro”: anticipazioni e ospiti del 24 e 25 dicembre

Se è vero che La Vita in Diretta lascia “orfano” il suo pubblico proprio a ridosso delle festività, il programma che lo sostituisce ha quella magia che non può che incollare alla televisione tantissime persone, grandi e piccole. Lo speciale dal titolo Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia, infatti, porta su Rai 1 Mimì e Nartico, due talent dello Zecchino d’Oro, che canteranno insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Tanti gli ospiti che si alterneranno in studio, a partire da uno dei volti più amati dei The Jackal, Ciro Priello, ma anche Michele Vinci (creator che si diverte a fare cover originali delle più famose canzoni italiane) e gli allievi e le allieve del corso di musical dell’Antoniano. Insieme a loro i bambini di Zecchino d’Oro Lab che, accompagnati dal Maestro Alessandro Visintainer creeranno – giocando – un coro nuovo di zecca entro la fine dello special natalizio.

Quando torna “La Vita in Diretta” su Rai 1

Dopo la Vigilia e i giorni immediatamente successivi, La Vita in Diretta resterà ferma per la consueta pausa natalizia. Il pomeriggio di Rai 1, nel frattempo, sarà occupato da film a tema, appuntamenti speciali e qualche evento pensato appositamente per le feste, come accade ogni anno. Qui la programmazione completa di questi giorni.

Il ritorno del talk è previsto con l’avvio del nuovo anno nei primi giorni di gennaio, quando la programmazione tornerà gradualmente alla normalità. Per Alberto Matano si tratta di uno stop breve, prima di riprendere il racconto quotidiano dell’attualità che ha reso il programma uno dei punti di riferimento del daytime. Una pausa programmata, quindi, in attesa di ritrovare La Vita in Diretta nel 2026.

