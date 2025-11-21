La vita in diretta non va in onda venerdì 21 novembre, quando torna Alberto Matano

Venerdì 21 novembre La vita in diretta non andrà in onda: il programma pomeridiano di Alberto Matano è costretto a una pausa forzata per via di una variazione del palinsesto di Rai1.
Al suo posto troveremo una programmazione speciale che occuperà la fascia oraria del talk, lasciando il pubblico orfano, per il momento, dell’appuntamento quotidiano con Matano e la sua squadra.
“La vita in diretta”,perché non va in onda venerdì 21 novembre
L’appuntamento quotidiano con La Vita in Diretta salta per un giorno. Il programma di Alberto Matano che ormai accompagna da anni il pubblico con un mix collaudato di attualità, dirette e approfondimenti, si ferma infatti venerdì 21 novembre per fare spazio a una variazione eccezionale.
A prendere il suo posto, a partire dalle 15.55, è la semifinale della Coppa Davis, un evento sportivo che occuperà di fatto tutta la fascia pomeridiana. La diretta di tennis verrà interrotta solo per lasciare spazio al Tg1 delle 18 e per la breve striscia di CIS – Viaggiare Informati, prima di tornare in onda fino alla conclusione del match.
Una parentesi sportiva che costringe il programma pomeridiano a una pausa forzata, ma che si inserisce in un momento in cui il tennis è diventato uno degli sport più seguiti in assoluto. Non è la prima volta, infatti, che la Rai sceglie di lasciare spazio ai match: già nelle scorse settimane anche programmi molto attesi, come Belve, avevano ceduto la propria fascia per permettere al pubblico di seguire la sfida degli ATP di Torino.
Questa volta, la sfida vede l’Italia contro il Belgio. Un appuntamento importante, anche se segnato da una grande assenza: quella di Jannik Sinner, che dopo gli ATP ha annunciato di non prendere parte alla Davis per potersi concentrare sulla preparazione in vista dell’Australia, lasciando un po’ di amaro in bocca ai tifosi ma senza intaccare però l’interesse crescente attorno alla competizione.
Rai 1, chi resta al pomeriggio e quando torna “La Vita in Diretta”
Nonostante il cambio di programmazione che stravolge il pomeriggio di Rai1, la rete è riuscita a mantenere un punto fermo: La Volta Buona di Caterina Balivo. Il programma andrà regolarmente in onda alle 14.05, anche se con una durata più breve rispetto al solito.
Una scelta che permette comunque al pubblico di ritrovare la consueta compagnia della conduttrice, pur adattandosi a una scaletta che in questa giornata lascia poco spazio ai format abituali. Subito dopo, alle 15.10, ci sarà come sempre una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che resta confermata nonostante i movimenti del palinsesto.
La variazione più significativa resta quindi quella che riguarda La Vita in Diretta. Una pausa eccezionale che spezza il ritmo del pomeriggio, ma che non avrà ripercussioni sulla normale programmazione dei prossimi giorni: salvo nuovi aggiornamenti o altri cambi dell’ultima ora, Alberto Matano tornerà infatti al timone del programma già dalla prossima settimana, pronto a riprendere il suo posto nel pomeriggio di Rai1 con il racconto dell’attualità e le storie che il pubblico segue ogni giorno.
