Laura Pausini, il nero che (finalmente) lavora per lei

Pubblicato: 28 Febbraio 2026 21:42

Diciamolo subito: su questo palco abbiamo visto molto di peggio. Questo primo look di Laura Pausini della finale di Sanremo 2026 è pulito, funziona e soprattutto ha una linea che la valorizza davvero. Il bustier segue il torso senza schiacciare, la vita si stringe al punto giusto e poi la gonna si apre sui fianchi creando una silhouette a clessidra che le ridà proporzione e presenza scenica. Il nero è pieno, compatto, senza effetti speciali — e proprio per questo elegante. I guanti lunghi aggiungono quella nota da sera importante che mancava in altre uscite, mentre la collana illumina il décolleté e spezza la monocromia con intelligenza.
Musica Sanremo 2026
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.