Diciamolo subito: su questo palco abbiamo visto molto di peggio. Questo primo look di Laura Pausini della finale di Sanremo 2026 è pulito, funziona e soprattutto ha una linea che la valorizza davvero. Il bustier segue il torso senza schiacciare, la vita si stringe al punto giusto e poi la gonna si apre sui fianchi creando una silhouette a clessidra che le ridà proporzione e presenza scenica. Il nero è pieno, compatto, senza effetti speciali — e proprio per questo elegante. I guanti lunghi aggiungono quella nota da sera importante che mancava in altre uscite, mentre la collana illumina il décolleté e spezza la monocromia con intelligenza.