Fonte: IPA Cristina D'Avena

Cristina D’Avena è stata ospita di Alessia Marcuzzi a Obbligo o Verità, nella puntata di lunedì 14 aprile. Si è sottoposta al primo “Solo Tu” della trasmissione, accettando di rispondere a domande anche molto intime, così da farsi conoscere al meglio.

Non la prima intervista nella lunga carriera della famosissima cantante e attrice, certo, ma probabilmente una delle più curiose e intriganti.

Cristina D’Avena tradita

In amore le cose non sono sempre andate per il meglio per Cristina D’Avena. Decisamente avvenente, la 60enne ha riscoperto una differente immagine pubblica nel corso degli anni Duemila. Apprezzata in precedenza per il suo essere un po’ bambina, grazie alle tante sigle di cartoni animati, è di colpo divenuta una sorta di sogno, ben più intimo, per quella stessa generazione che ha contribuito a crescere dallo schermo.

Eppure, nonostante il suo fascino insindacabile, si è ritrovata a scoprire un doloroso tradimento: “Il mio fidanzato è andato con la mia migliore amica”. Una storia che sa tanto di film, semplicemente perché si tratta di una dinamica tremendamente comune, purtroppo, tanto da ispirare numerosi sceneggiatori. Una storia che per fortuna è alle spalle, come si scopre nel corso dell’intervista faccia a faccia con Alessia Marcuzzi.

Del resto sappiamo che da tempo il compagno di Cristina D’Avena è Massimo Palma. Conosciuti per caso, i due hanno sperimentato un vero e proprio colpo di fulmine. I due sono molto bravi a tutelare la propria vita privata, ma sappiamo di lui che è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., che si occupa di vari artisti, tra i quali, oggi, anche il suo grande amore.

Il rapporto con i cartoni animati

Il mondo delle sigle e, in generale, dei cartoni animati ha segnato la vita di Cristina D’Avena, professionale e privata. Non mancano personaggi che detesta, come l’orsetto lavatore Raskal, mentre ha sempre amato tantissimo Licia.

I due grandi amori di Candy Candy non hanno invece mai rappresentato un dilemma per lei: team Terence e abbasso Anthony. Per quanto riguarda sigle per momenti d’intimità, invece, ecco la sua risposta onesta: “Tra le mie potrebbe essere Occhi di Gatto”.

I cartoni l’hanno trovata, in qualche modo, trasformando la sua storia:

“Dopo il liceo classico mi sono iscritta a Medicina, perché volevo seguire le orme di mio padre, medico. Mentre frequentavo il primo anno di università, ho fatto la mia prima canzone di successi, I Puffi. Poi ne sono venute altre e mai avrei immaginato la carriera che poi ho avuto”.

Oggi si ritrova a cantare per i figli di chi la osannava 20 anni fa. I bambini sono molto gelosi, spiega, e così le chiedono se è fidanzata. Lo stesso fa la Marcuzzi, che riceve questa onesta risposta: “Sì, sono innamorata, certo”.