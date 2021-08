Cristina D’Avena al GF Vip? Parla lei: “Mi avranno chiamata cento volte”

editato in: da

Cristina D’Avena è una delle artiste del panorama italiano più apprezzate e seguite: la cantante è apprezzatissima da intere generazioni di telespettatori e sui social non smette mai di raccogliere consensi da giovani e meno giovani. Non stupisce quindi che sia uno dei personaggi più corteggiati dalle redazioni dei reality show, che la vorrebbero tra i protagonisti delle trasmissioni più seguite.

L’ha svelato la stessa Cristina in una recente intervista al settimanale Chi: pare che abbia avuto più volte la possibilità di tornare sul piccolo schermo, attraverso la partecipazione a due dei programmi più seguiti di Mediaset, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, come lei stessa ha rivelato.

Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Tra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso.

La D’Avena non ha usato giri di parole: partecipare a un reality show è escluso (almeno fino ad ora) perché non riuscirebbe a sentirsi a suo agio in programmi di questo genere. Ma la voglia di tornare in tv c’è, e anche tanta: l’artista ha confessato di aver pensato ad un programma tv tutto suo per festeggiare i suoi 40 anni di carriera:

Mi piacerebbe farlo. Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la TV dal 1982. Quando ho iniziato e nasceva Mediaset, fino a oggi.

Cristina D’Avena – che sui social continua a regalarci lezioni di stile lasciando a bocca aperta – ha ben chiare le sue possibilità e sa bene quali siano le sue carte vincenti. Lo ha sempre dimostrato sui social, mostrando la sua bellezza genuina e senza filtri, ma anche mantenendo uno spirito giovane: