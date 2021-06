Cristina D’Avena ci insegna come indossare il bikini a 57 anni. La foto su Instagram

editato in: da

Le regine dell’estate: le vip si sfidano a colpi di bikini. Chi vince?

Cristina D’Avena, che il prossimo 6 luglio compirà 57 anni, ha condiviso su Instagram la prima foto in bikini del 2021 ed è semplicemente perfetta. La cantante che ha fatto breccia nei cuori di tutti i bambini ha dato una lezione di stile a ciascuna di noi, mostrandoci come superare la prova costume senza difficoltà.

Cristina D’Avena si fa fotografare in posa da sirenetta irriverente sugli scogli della Liguria e pubblica lo scatto sulla sua pagina Instagram, lasciando tutti senza fiato. La cantante sceglie un bikini nero, il più classico dei costumi (guarda i modelli di tendenza per quest’estate) ed è promossa a pieni voti.

Il modello indossato da Cristina le sta d’incanto perché esalta perfettamente tutti i punti forti del suo fisico, a cominciare dal décolleté, ben valorizzato dalla mezzaluna del reggiseno, reso originale da applicazioni ton sur ton. Mentre gli slip, con fiocchetti femminili sui fianchi, sono sgambati al punto giusto, senza esagerazioni eccessive.

La foto diventa in breve tempo virale, non è nemmeno la prima volta che accade dato che quasi ogni anno Cristina D’Avena si sottopone alla prova costume sui social riscuotendo sempre un grande successo. Tutti i suoi fan condivido l’opinione che sia bellissima e molto attraente.

Di certo, per lei il tempo sembra non essere passato mai, complici anche i lunghissimi capelli che la fanno assomigliare ancor più a una Venere uscita dalle acque. La regina dei cartoon, recentemente, aveva fatto scintille partecipando su Tv8 a Name that Tune, il gioco musicale condotto da Enrico Papi. Per l’occasione Cristina si era lanciata nel Lip Sync Duel, trasformandosi in Lady Gaga con tanto di bustier giallo. E anche lì aveva dato sfoggio alla sua grinta e alla sua carica sensuale.

A proposito di energia, dopo un weekend di relax al mare, Cristina D’Avena sale sul palco a Piacenza, protagonista dello spettacolo #Marluricaricamore a Palazzo Farnese.