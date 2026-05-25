La vita in diretta e La volta buona cambiano orario da oggi 25 maggio: la programmazione

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Ansa Alberto Matano

Da oggi, 25 maggio, La vita in diretta di Alberto Matano e La volta buona di Caterina Balivo si adattano alla nuova programmazione di Rai1 per l’estate, il cui palinsesto inizia a prendere forma.

Se siete abituati al solito tran tran pomeridiano davanti alla TV, sintonizzatevi bene, perché da questo lunedì le cose cambiano. La fortunata soap opera Il Paradiso delle Signore ha appena chiuso i battenti della sua decima stagione, lasciando un vuoto nel palinsesto della prima Rete nazionale. Ma niente paura, la Rai ha pensato a tutto, riorganizzando lo spazio pomeridiano per tenerci compagnia in queste prime calde giornate che sanno d’estate. Vediamo nel dettaglio come si ridisegna l’offerta televisiva e quali sono i nuovi orari da segnare sul calendario.

Caterina Balivo si allunga, le novità de La volta buona

Il viaggio nel pomeriggio di Rai1 comincia come sempre subito dopo il Tg1 delle 13:30. A dare il via alle danze ci pensa l’energia travolgente di Caterina Balivo. Il suo talk show mantiene l’inizio fissato per le ore 14:05, regalando ai telespettatori le consuete interviste intime, i giochi in studio e le storie toccanti che hanno caratterizzato questa stagione di successo.

La vera novità, comunque, riguarda la durata del programma. Da oggi infatti la trasmissione si allunga nella mezz’ora successiva alla normale chiusura (prevista per le 15:55). In questa nuova appendice verranno proposti i momenti più belli, le interviste cult e il “best of” dell’anno dello show pomeridiano condotto dalla conduttrice campana. Un modo perfetto per rivivere le emozioni più grandi in attesa dei saluti definitivi per la pausa estiva.

Alberto Matano anticipa, il nuovo orario de La vita in diretta

Le sorprese non finiscono qui. Subito dopo la pillola del telegiornale e le previsioni meteo, la linea passa al giornalismo d’infotainment. Alberto Matano e la sua squadra di inviati sono pronti a entrare nelle nostre case con un po’ di anticipo rispetto al solito. Il contenitore di cronaca, attualità e spettacolo della Rete ammiraglia comincerà infatti alle ore 16,35, allungando sensibilmente la sua durata complessiva fino al tradizionale passaggio di testimone con L’Eredità alle 18:40.

Questo significa più spazio per l’approfondimento in diretta, per i collegamenti sul territorio e per il dibattito in studio con gli ospiti d’eccezione. Una scelta strategica, quella dei vertici Rai, volta a presidiare con forza la fascia pomeridiana con un’informazione costante e puntuale, insieme a quel pizzico di leggerezza che rende il programma un appuntamento imperdibile per milioni di italiani.

Il riepilogo del nuovo palinsesto pomeridiano

Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri programmi preferiti e pianificare il relax pomeridiano, ecco lo schema chiaro e dettagliato della nuova programmazione valida da oggi:

13:30 – TG1

– TG1 14:05 – La Volta Buona (in onda fino alle 16:00 con lo speciale “Best of”)

– La Volta Buona (in onda fino alle 16:00 con lo speciale “Best of”) 16:00 – TG1 Economia e Flash

– TG1 Economia e Flash 16:30 – Che tempo fa (Meteo)

– Che tempo fa (Meteo) 16:35 – La Vita in Diretta

– La Vita in Diretta 18:40 – L’Eredità – Il Torneo dei Campioni

Prendete nota di queste piccole ma importanti variazioni. Il pomeriggio della prima rete di Stato si accorcia nelle attese e si allunga nelle emozioni, tenendoci incollati allo schermo con l’infotainment di Matano e l’intrattenimento di Balivo che provano, almeno in parte, a colmare il vuoto lasciato da La volta buona.