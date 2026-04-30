Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

Nella giornata della Festa dei lavoratori non sono previsti grandi stravolgimenti nella programmazione di Rai e Mediaset. Ci saranno alcuni cambiamenti che riguarderanno una delle serie tv più amate, mentre nella fascia dell’access prime time resteranno invariati i due appuntamenti con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Pausa anche per uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale5 che tornerà solo all’inizio della settimana successiva.

Ecco tutti i cambiamenti e cosa potranno seguire i telespettatori durante la giornata del 1 maggio.

1 maggio, cosa cambia nella programmazione Rai

Il pubblico della Rai dovrà aspettarsi qualche cambiamento nella giornata della Festa dei Lavoratori. Mentre come di consueto andrà in onda su Rai3 il Concertone del 1 maggio (quest’anno condotto da BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon nella storica Piazza San Giovanni a Roma), ci saranno alcune modifiche di palinsesto ma senza troppi stravolgimenti.

Su Rai1 andranno in onda come di consueto Storie Italiane con Eleonora Daniele alle 9.50 mentre alle 11.55 arriva tutta l’energia di Antonella Clerici e del suo É sempre mezzogiorno. Anche Caterina Balivo torna con una puntata speciale de La Volta Buona che ai allunga un po’ fino ad arrivare alle 16.55 quando, come ogni pomeriggio, torna Alberto Matano con La vita in diretta.

Salta dunque l’appuntamento con Il paradiso delle signore che tornerà in onda come di consueto lunedì 4 maggio. Resta invece invariato l’appuntamento con L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni.

Su Rai3 invece il Concertone del Primo Maggio prenderà tutto il pomeriggio e la sera con la consueta diretta, a partire dalle 15.15. Ci sarà solo uno stop per lasciare spazio al Tg3 mentre il concerto riprenderà a partire dalle ore 20.00 fino a fine serata.

1 maggio, cosa cambia nella programmazione Mediaset

In occasione della Festa dei Lavoratori venerdì 1 maggio, anche il palinsesto Mediaset non stravolge troppo la sua programmazione: confermati Mattino Cinque alle 8.45 e Forum alle ore 11.00 mentre dalle alle 13.50, dopo la finestra giornaliera del Grande Fratello Vip, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful, una delle soap più longeve della tv.

A seguire i fan di Forbidden Fruit potranno seguire le vicende della celebre serie turca mentre alle 14.45, al posto di Uomini e Donne che si prende una pausa fino a lunedì 4 maggio, tornano le avventure romantiche di Rosamunde Pilcher con un nuovo capitolo dal titolo Pagine d’amore.

Alle 16.05 ci sarà una nuova puntata della telenovela La forza di una donna mentre, a seguire, ci sarà spazio per la finestra quotidiana di Amici di Maria De Filippi prima di lasciare spazio alle storie di cronaca e attualità di Dentro la Notizia.

Alle 18.40 t0rnano puntuali anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un altro! per la gioia dei telespettatori che sono super affezionati allo storico game show.

Le modifiche dei programmi nella fascia del preserale e in prima serata

I cambiamenti di palinsesto coinvolgeranno anche la prima serata di Rai e Mediaset: nella fase preserale, è confermato l’appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi che precede un film dal titolo Someone like you – L’eco del cuore. Alle 23.50 circa andrà invece in onda Tv7. Su Rai3 ci sarà il Tg3 delle 19.00 e poi a seguire il concertone fino alla mezzanotte con la tradizionale diretta.

Su Canale5 non mancherà l’appuntamento con Gerry Scotti e Samira Lui ne La ruota della fortuna, mentre a seguire andrà in onda il film Il Diavolo veste Prada in occasione anche dell’uscita dell’atteso sequel nelle sale cinematografiche.