Caterina Balivo cambia e convince: La volta buona riconfermato dalla Rai

Fonte: IPA Caterina Balivo a La volta buona

Caterina Balivo può festeggiare. O almeno così si sussurra dietro le quinte della tv. Il suo programma, La volta buona, sta ottenendo buoni risultati da diversi mesi e sarebbe stato riconfermato già dalla Rai anche per la prossima stagione televisiva. In barba a chi lo scorso settembre parlava di cancellazione improvvisa o mancata riconferma al termine della stagione televisiva. Certo, il format ha dovuto trovare la propria dimensione e forza e non è stato un lavoro semplice e veloce ma i recenti cambiamenti hanno sicuramente giovato.

La volta buona di Caterina Balivo confermato anche per l’anno prossimo

Stando a un retroscena lanciato da Bubinoblog, Caterina Balivo sarebbe ormai vicina alla riconferma de La volta buona, che conduce dal 2023 dopo aver sperimentato un breve periodo di lontananza dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia. Proprio come accaduto lo scorso anno (quando la conferma arrivò però solo a maggio), il buon trend di ascolti della trasmissione avrebbe convinto i vertici a puntare ancora sul talk show del pomeriggio di Rai1.

“A quanto ci risulta, La volta buona è stato confermato assieme alla sua padrona di casa per la stagione 2025/2026. Il fil rouge del gossip e della leggerezza premiano rispetto agli innesti di cronaca e informazione”, scrive il portale di tv. Da qualche tempo, infatti, Caterina Balivo ha abbandonato la cronaca nera per regalare ai telespettatori un segmento più leggero e colorato.

Dove, certo, non mancano gli spunti di riflessione ma sempre in un clima decisamente più spensierato e pop. E questa svolta avrà sicuramente fatto felice Milo Infante, che in diverse occasioni si era lamentato della sovrapposizione di temi, servizi e collegamenti del suo Ore 14, in onda su Rai2 alla stessa ora de La volta buona di Caterina Balivo.

Indubbiamente ha aiutato anche la presenza nel team di autori di Ivan Roncalli, fino a qualche anno fa fedele braccio destro di Barbara D’Urso. E a ben guardare, La volta buona di oggi ricorda in più di qualche segmento Pomeriggio 5, che tanto successo ha avuto in passato sotto la guida della verace Carmelita, che ha tanti punti in comune con la spumeggiante Balivo.

Anche gli attuali ospiti di Caterina ora sono spesso gli stessi di quelli che popolavano l’animato salotto di Barbarella: Carmen Russo, Lory Del Santo, Guenda Goria, Amedeo Goria, Bobby Solo, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, solo per citarne alcuni. E chissà che prima o poi non ci sia un’intervista alla D’Urso proprio a La volta buona…

Buon trend di ascolti per La volta buona

Il buon trend di ascolti de La volta buona avrebbe convinto i vertici Rai a puntare ancora sul talk show del pomeriggio di Rai1. Caterina Balivo si è presa la sua rivincita a suon di ascolti. Della serie, chi la dura la vince. Se l’esordio stagionale dello scorso 9 settembre si fermò al 10,5% di share nella prima parte e al 13,1% di share nella seconda (1 milione e 258mila spettatori); la puntata di giovedì 6 febbraio ha totalizzato un ascolto medio di più 1 milione e mezzo di spettatori, raggiungendo il 14% nella prima parte e il 18% nella seconda.