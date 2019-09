Chi è Stefano Orfei, il marito di Brigitta Boccoli

editato in: da

Stefano Orfei, marito della nota attrice e showgirl italiana è uno dei più grandi domatori di animali su palcoscenici internazionali.

Se è vero che buon sangue non mente, questo ragazzo non può che confermarlo. Primogenito dell’indimenticabile Moira Orfei e di Walter Nones, celebri in tutto il mondo per aver fondato e diffuso l’omonimo circo.

Non è un attore, né un ballerino, questo è evidente, ma il talento dei suoi genitori scorre nelle sue vene: Orfei è infatti entrato ben presto nell’azienda di famiglia mostrando delle doti uniche e inaspettate per un bambino della sua età.

Un vero talento, che nel tempo lo ha portato ad avere un successo internazionale che lo ha proclamato come uno dei più importanti domatori di animali.

Il figlio della famosa circense, nasce a Genova nel 1966 e fin da piccolo decide di intraprendere il percorso dei suoi genitori. È stato proprio suo padre Walter che gli ha insegnato l’arte dell’ammaestramento: Stefano infatti è stato fin da subito riconosciuto come un enfant prodige.

Non è tardato poi molto il suo riconoscimento: negli anni ha sempre ricoperto ruoli di prima importanza sia nella definizione degli spettacoli che nell’impostazione di progetti artistici.

Nel 2016 il circense è approdato all’Isola dei famosi, facendosi riconoscere dal pubblico del piccolo schermo durante la seconda edizione del reality targata Mediaset.

L’amore invece Stefano lo ha trovato dieci anni prima rispetto alla fortuna esperienza televisiva. Era il 2006 quando, nel corso di Reality Circus, il figlio di Nones ha conosciuto Brigitta Boccoli.

La showgirl era una concorrente del programma, lui l’ammaestratore di animali, ovviamente. Tra i due, è stato amore a prima vista e dopo il fidanzamento sono convolati a nozze nel 2008. In quello stesso anno è nato il piccolo Manfredi, il primogenito della coppia.

Il desiderio di diventare papà bis non ha mai abbandonato il giovane Orfei che pochi mesi fa ha visto realizzare il suo sogno con la nascita di Brando.

La Boccoli, infatti, a Luglio ha annunciato entusiasta di aver messo al mondo, a 47 anni, il secondogenito di casa grazie alla fecondazione assistita: la volontà di allargare la famiglia del resto non è mai mancata alla coppia che ora vede realizzare questo importante traguardo.