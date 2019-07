Brigitta Boccoli mamma bis a 47 anni: è nato Brando

editato in: da

Brigitta Boccoli è diventata mamma a 47 anni. La showgirl e il marito Stefano Orfei hanno annunciato su Instagram l’arrivo del piccolo Brando.

“Sei arrivato amore mio!” ha scritto Brigitta sui social, postando una foto in cui stringe la manina del suo bambino. Dal post traspare tutta la gioia della coppia che ha lottato per molto tempo inseguendo il sogno di avere un altro figlio dopo la nascita di Manfredi, arrivato 11 anni fa.

L’artista circense e l’attrice si erano conosciuti nel 2006 nel corso di Reality Circus, uno show condotto da Barbara D’Urso. Un grande amore coronato dall’arrivo di un figlio e dalla volontà di allargare la famiglia, pochi anni dopo. Poi tanti tentativi, la morte dell’amatissima Moira Orfei, nel 2015, a cui si era unito il dolore per un aborto. Infine la decisione di ricorrere alla fecondazione assistita e una nuova gravidanza che, per Brigitta Boccoli, è arrivata a 47 anni.

“Tre anni fa abbiamo perso un figlio – aveva svelato Stefano Orfei -, ma, nonostante la disgrazia, abbiamo continuato a provare […] Brigitta non riusciva più a rimanere incinta. Tuttavia, nonostante lei volesse aspettare, abbiamo fatto la fecondazione ed è andata bene. Ci tenevamo ad allargare la famiglia!”.

Brigitta non aveva mai nascosto le difficoltà incontrate nel lungo percorso per diventare nuovamente mamma. “La fecondazione assistita è stata fatica e dolorosa – aveva confessato a DiPiù -. Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto”.

Il post apparso su Instagram ha emozionato moltissimo i follower, provocando anche la reazione di colleghi e amici. “Auguri di vero cuore alla Mamma al papà ed a Manfredi. Una nuova vita è sempre un immenso dono del Signore” ha scritto Lucio Presta, manager dei vip e amico della coppia.

Fra i commenti anche quello di Simona Ventura, che con Orfei aveva creato un legame fortissimo durante l’avventura sull’Isola dei Famosi, e la conduttrice Monica Leofreddi.