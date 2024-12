La Volta Buona, Caterina Balivo sul marito di Giusy Buscemi: “È il padrino di mia figlia”

Fonte: IPA Caterina Balivo

Chi segue assiduamente Caterina Balivo su social sa bene che la conduttrice è molto amica di Giusy Buscemi, l’ex Miss Italia oggi attrice protagonista di tante fiction di successo come Un passo dal cielo, Il Paradiso delle Signore, Vanina-Un vicequestore a Catania. Fino ad oggi, però, erano in pochi a sapere che il marito della bella siciliana, il regista Jan Michelini, è il padrino di Battesimo di Cora, la figlia che la Balivo ha avuto da Guido Maria Brera nel 2017.

Il marito di Giusy Buscemi è il padrino della figlia di Caterina Balivo

Mentre intervistata Giovanni Scifoni a La Volta Buona su Rai1, Caterina Balivo ha rivelato per la prima volta che Jan Michelini è il padrino di sua figlia Cora. L’attore ha ricordato la sua esperienza con il regista sul set di Doc-Nelle tue mani, chiamandolo affettuosamente “malefico” e qui la Balivo ha svelato che Michelini ha battezzato la sua secondogenita, nata nel 2017 dal matrimonio con Guido Maria Brera.

“Sa anche cucinare”, ha raccontato Caterina a proposito del marito di Giusy Buscemi che pur avendo diretto molti progetti televisivi e cinematografici è molto riservato, così come l’attrice siciliana. Non è chiaro come sia nata l’amicizia tra la Balivo e Jan Michelini ma è certo che è molto importante tanto che la presentatrice non ha esitato a sceglierlo come padrino di Battesimo della sua bambina.

Più volte sui social la conduttrice ha mostrato video e immagini che la ritraevano insieme a Jan e Giusy. Michelini è ovviamente molto amico anche di Guido Maria Brera tanto da aver tratto dal suo romanzo Diavoli la serie tv Sky con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

“Con Guido c’è una bella amicizia perché è una persona molto creativa, un vero artista, e soprattutto un uomo molto generoso nei rapporti umani”, aveva detto in un’intervista Michelini. Quest’ultimo è tra l’altro molto credente, così come sua moglie Giusy Buscemi, e sicuramente avrà accettato questo compito di padrino con grande serietà.

Nato e cresciuto in una famiglia cattolica, da ragazzo Jan si era allontanato dalla fede per poi riscoprirla qualche anno dopo: “Personalmente considero la mia fede come una grazia mariana: è difficile spiegarlo, ma ho sentito la vicinanza materna della Madonna, nella preghiera e poi nel viaggio a Medjugorje. Maria è sempre stata una figura in qualche modo confortante per me”, ha ammesso.

Molto credente anche Giusy Buscemi, tanto che il marito ha specificato in passato: “Fin dall’inizio il nostro è stato un fidanzamento serio, di discernimento: ci siamo messi insieme per capire se eravamo fatti l’uno per l’altra. Non abbiamo detto “stiamo insieme e poi si vedrà”. Allo stesso modo abbiamo scelto di sposarci in chiesa non per tradizione, ma perché crediamo che il sacramento del matrimonio abbia un reale valore di grazia”.

Chi è Jan Michelini, il marito di Giusy Buscemi

Classe 1979, Jan Maria Michelini è nato e cresciuto a Roma, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi laureato in Scienza della Comunicazione di Massa e Cinema, si è dapprima tuffato nel campo della pubblicità e solo in un secondo momento ha scoperto il suo talento nella regia, mettendolo a disposizione di grandi artisti del calibro di Pupi Avati e Raffaele Mertes. È tuttavia nei primi anni 2000 che Jan ha ricoperto alcuni ruoli importanti a livello internazionale e il suo nome ha così varcato i confini italiani.

Michelini ha collaborato con Mel Gibson nella produzione del kolossal La Passione di Cristo e con Ron Howard alla regia di Angeli e Demoni, il capolavoro che ha come protagonista Tom Hanks. In seguito, ha affiancato Ryan Murphy per il film Mangia, Prega, Ama con Julia Roberts. Nel panorama italiano, Jan Michelini ha ottenuto fama principalmente in tv, lavorando a numerose fiction di grande successo: ha infatti diretto numerosi episodi di Don Matteo e di Un passo dal cielo, quindi gli è stata affidata la regia delle prime due stagioni de I Medici, della serie tv DOC – Nelle tue mani con Luca Argentero e della fiction Diavoli, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Proprio sul set di una serie tv ha conosciuto la donna della sua vita, Giusy Buscemi. Entrambi stavano lavorando a Don Matteo, quando si sono innamorati. In realtà, come ha rivelato Jan, il loro primo incontro era avvenuto diversi anni prima, ad un evento di beneficenza di cui lei era testimonial. Tuttavia, c’è voluto parecchio prima che tra loro scattasse la scintilla. Nel 2017, dopo tre anni di fidanzamento, sono infine convolati a nozze.

“Mi dà sicurezza, mi fa sentire protetta e condividiamo molto”, aveva svelato l’ex Miss Italia ad un passo dal matrimonio. Subito dopo, la loro famiglia si è allargata: nel 2018 è arrivata la piccola Caterina Maria, mentre l’anno successivo è nato il secondogenito Pietro Maria. Nel 2022 la coppia ha accolto il terzo figlio, Elia Maria.