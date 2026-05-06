Marco Bocci rivela: “Giulia Michelini mi ha scritto prima dell’intervista a Belve”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Bocci e Giulia Michelini

Marco Bocci svela un retroscena sull’intervista di Giulia Michelini a Belve e le dichiarazioni dell’attrice a Francesca Fagnani. L’ex star di Squadra Antimafia nel corso della chiacchierata con la giornalista era tornata a parlare proprio del suo legame con il collega.

Marco Bocci e la telefonata di Giulia Michelini prima di Belve

Ospite di Belve, Giulia Michelini aveva ricordato gli anni di Squadra Antimafia. La fiction, andata in onda dal 2009 al 2016, all’epoca ebbe un enorme successo, grazie anche all’alchimia fra Giulia e Marco Bocci. Nella serie i due interpretavano rispettivamente Rosy Abate e Domenico Calcaterra: una donna legata alla mafia e un vice questore che si innamoravano follemente.

La scena del bacio fra i due è diventata un cult della tv ed è stata fra i momenti televisivi più seguiti di sempre. In quella puntata infatti la serie ebbe un picco di ascolti pari a 6 milioni di telespettatori, con la bellezza del 20% di share. Numeri impressionanti, nati anche grazie all’innegabile feeling fra i due attori.

“La cosa più fastidiosa di tutte sono le scene sexy. Avevamo grande confidenza, c’eravamo messi d’accordo prima, ci siamo detti facciamola come capita”, aveva confessato lei a Francesca Fagnani. Durante le riprese, come spesso accade in questi casi, fra Bocci e la Michelini nacque una breve relazione. Terminato quel flirt però i due sono rimasti amici e oggi sono legatissimi, come confermato dalla stessa Giulia. “Dal flirt con Marco è nata una grandissima amicizia, oggi siamo come due fratelli”, aveva rivelato.

Un rapporto confermato anche dallo stesso Marco Bocci che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata proprio da Giulia Michelini poco prima dell’intervista della collega a Belve.

“Mi ha divertito vederla in tv, mi ha scritto prima che la puntata andasse in onda – ha rivelato al settimanale Chi -. Con lei è nato un rapporto di fratellanza, siamo cresciuti dentro una serie che ha avuto un successo che non ci aspettavamo e lo abbiamo vissuto con lo stesso stupore”.

L’amore di Marco Bocci e Laura Chiatti

Oggi Marco Bocci è legato a Laura Chiatti. I due sono convolati a nozze nel 2014 a Perugia e sono genitori di Enea e Pablo. Insieme formano una delle coppie più affiatate e solide del mondo dello spettacolo.

“Il peggior nemico del matrimonio è la noia – ha spiegato l’attore, parlando del suo rapporto con Laura Chiatti -. È fondamentale avere ognuno i propri spazi, se condividi ogni singola cosa, dopo quattro mesi non sai più cosa dirti. I matrimoni che reggono sono quelli in cui ci si vede poco, magari nel fine settimana: quanto è bello raccontarsi quello che si è vissuto e condividere?”.

Lontano dall’immagine di eterno sex symbol, Marco Bocci ora vive per la sua famiglia e non teme il tempo che passa: “Sono un padre, i miei figli sono casa e la mia priorità assoluta – ha confidato -. Sono un uomo con delle certezze in più, che sa ciò che vuole e lavora per capire come ottenerlo. E un sognatore: mi piace sognare, non smetto mai”.