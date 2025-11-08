Undici anni dopo il romantico sì a Perugia, la coppia di attori formata da Laura Chiatti e Marco Bocci starebbe vivendo un periodo complicato del rapporto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Marco Bocci e Laura Chiatti

C’è aria di crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci. O almeno così sussurrano persone vicine alla coppia, legata da tempo, più precisamente dal 2014, e una delle più solide del mondo dello spettacolo. Pare che i due, sempre così uniti e complici, stiano attraversando un momento di difficoltà, che rischia di allontanarli per sempre. Nonostante la presenza di due figli: Ena, nato nel 2015, e Pablo, arrivato l’anno successivo.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono in crisi

Ci sarebbe maretta tra Laura Chiatti e Marco Bocci. A farlo sapere è il sempre informato Chi che avrebbe consultato più di una fonte.

“La coppia, una delle più amate del cinema italiano, starebbe attraversando un momento difficile“, scrive il settimanale per poi aggiungere: “A far scattare l’allarme sono alcune recenti uscite pubbliche di Laura, avvistata in più di un’occasione serale senza il marito al fianco. Sempre bellissima, certo, ma con quell’aria un po’… Tra amiche e sorrisi che nascondono forse un velo di malinconia“.

L’ultima volta che Chiatti e Bocci sono stati fotografati insieme è stato lo scorso agosto. Complici e affettuosi come sempre. Ma ora, dunque, Laura si farebbe vedere in giro sempre da sola. Forse a dividerla dal marito c’è qualche impegno di lavoro particolare? Oppure un litigio di troppo? Chissà… Del resto non è facile per le coppie che si amano da anni mantenere sempre viva la fiamma della passione.

Ci vuole impegno, dedizione e a volte la quotidianità può rovinare tutto. Potrebbe insomma trattarsi di una crisi passeggera, di quelle che capitano a tanti coniugi che sono sposati da tempo. Intanto, per ora, né Laura Chiatti né Marco Bocci hanno proferito parola sull’argomento.

Anche perché non è la prima volta che si parla di una probabile separazione tra i due: è già accaduto in passato e i diretti interessati hanno sempre smentito con i fatti. E soprattutto rimarcando la voglia di stare insieme, contro tutto e tutti.

In passato ci sono state altre crisi tra i due attori

“Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”, aveva detto lei qualche anno fa con grande sincerità e schiettezza.

Una tempesta superata, all’epoca, “con il dialogo, con il confronto”. E sull’argomento l’attrice umbra aveva condiviso una grande verità: “Facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”.

La Chiatti aveva anche dato la sua opinione sui tradimenti: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere, non m’interessa. Confido nel rispetto umano e nella fiducia. Lo perdonerei. Odio l’ipocrisia, ma, se dovessi scoprirlo, attuerei la legge del taglione”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!