Laura Chiatti e la crisi con Bocci: “Le turbolenze non fanno sconti a nessuno”

Fonte: Ansa Laura Chiatti

Laura Chiatti ha da poco spento 40 candeline: un traguardo importante, che inevitabilmente mette di fronte a bilanci e riflessioni sulla propria vita. Per l’attrice è certamente un momento di grande messa in discussione, come ha lei stessa ammesso, e per la prima volta ha parlato della crisi con Marco Bocci.

Laura Chiatti parla per la prima volta della crisi con Marco Bocci

È tempo di bilanci per Laura Chiatti: ha festeggiato da pochissimo 40 anni, con una grande festa a sorpresa organizzata dal marito e circondata dall’affetto degli amici di sempre. E quando si raggiungono certi traguardi è ovvio porsi qualche domanda e fare delle riflessioni sulla propria vita.

Per l’attrice è un momento decisamente positivo, come lei stessa ha raccontato in una lunga intervista a Chi: “Quest’anno sono tornata a concentrarmi sul lavoro, mettendomi in discussione come non mai”. I gossip sul suo matrimonio non si sono mai placati, gridando alla crisi ogni settimana: “Ormai è una sorta di certezza”, ha ironizzato la Chiatti. Eppure qualcosa è successa davvero circa un anno fa, un momento difficile che la coppia ha attraversato e superato.

Per la prima volta Laura Chiatti ha ammesso che una crisi c’è stata, e lo ha fatto sulle pagine del settimanale: “Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”.

Una tempesta che hanno superato “con il dialogo, con il confronto”. E ha aggiunto: “Facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci“.

Laura Chiatti, la gelosia e il rapporto con Francesco Arca

Laura Chiatti e Marco Bocci non hanno mai pensato di lasciarsi, ma com’è comprensibile, non sono mancati i momenti difficili in tanti anni d’amore. Nessuna gelosia tra loro, “è uno spreco di energie”, ma ancora tanta passione: “È quella che ci tiene uniti più che mai”.

E sui tradimenti ha detto: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere, non m’interessa. Confido nel rispetto umano e nella fiducia. Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere attuerei la legge del taglione”, ha scherzato.

E se parliamo di gelosia, non poteva mancare un riferimento a Francesco Arca, suo ex storico, presente anche alla festa dei suoi 40 anni. “L’amore muta, non cambia. Non posso accettare che una persona che ha fatto parte della mia vita possa, d’emblée, scomparire. Francesco è diventato una sorta di fratello maggiore. Quando Marco è stato male lui, Irene e i loro bambini sono corsi qui, dandomi forza e coraggio”, ha raccontato.