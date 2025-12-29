Ascolti tv del 28 dicembre, Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Gerry Scotti

Domenica 28 dicembre prosegue la gara di ascolti del palinsesto tv. I giorni di festa continuano, e i canali lasciano spazio a grandi film, programmi di approfondimento e game show che alleggeriscono ancor di più le fredde serate di dicembre.
Su Rai 1 è andata in onda la prima parte di Se fossi te, mini serie che vede protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci. Su Rai 2, invece, spazio a Il Principe di Roma, commedia che, nel cast, vede anche Marco Giallini.
E mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Report e su Rete 4 quello con Zona bianca, su Canale 5 Gerry Scotti prende il timone della serata con Chi vuol essere milionario.
Su Italia 1 il trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo ci ha riportato nella più comica atmosfera natalizia grazie al film La banda dei Babbi Natale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 28 dicembre 2025?
Prima serata, i dati del 28 dicembre
Nella serata di ieri, domenica 28 dicembre 2025, su Rai 1 Se Fossi Te interessa 2.905.000 spettatori pari al 18,9% di share. Un dato che ha permesso alla miniserie con Laura Chiatti di battere il record di ascolti e di sorpassare il gigante indiscusso dello share: Gerry Scotti. Su Canale 5, infatti, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 2.176.000 spettatori con uno share del 18,4% dalle 21:58 alle 00:58.
Su Rai 2 Le pistolere intrattiene 362.000 spettatori (2,1%), mentre Su Italia 1 La banda dei Babbi Natale incolla davanti al video 944.000 spettatori con il 5,7%. Su Rai 3 Report segna 1.246.000 spettatori pari al 7,4%. e su Rete 4 Zona Bianca totalizza una media di 648.000 spettatori (4,9%). Su La7 Una Giornata Particolareraggiunge 514.000 spettatori e il 3,3%. Su Tv8 Il mio angelo di Natale ottiene 459.000 spettatori con il 2,8%. Sul Nove Giorgio Panariello – La Favola Mia raduna 753.000 spettatori (4,8%).
Access Prime Time, gli ascolti
Nell’Access Prime Time il volto più amato di Mediaset continua però a non avere rivali. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 6 minuti (3.892.000 – 20,8%), La Ruota della Fortuna raccoglie infatti 4.831.000 spettatori pari al 25,8%.
Un dato che mette ancora in seconda posizione Stefano de Martino, che su Rai 1 dopo la presentazione di 6 minuti (3.636.000 – 19,6%), con Affari Tuoi arriva a 4.653.000 spettatori (24,7%) dalle 20:46 alle 21:39. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimineraduna 963.000 spettatori (5,1%). Su Rete4 Speciale Zona Bianca raggiunge 704.000 spettatori e il 3,8% dalle 19:47 alle 21:28. Su La7 In Onda interessa 988.000 spettatori (5,3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 540.000 spettatori e il 2,9%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 474.000 spettatori e il 2,5%.
I dati del Preserale del 28 dicembre
Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 3.460.000 spettatori pari al 23%, mentre L’Ereditàcoinvolge 4.379.000 spettatori pari al 26,1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.914.000 spettatori (13,6%), mentre Caduta Libera convince 2.381.000 spettatori (14,8%).
Su Rai 2, dopo TG2 Dossier (321.000 – 2,4%), 9-1-1: Lone Star segna 342.000 spettatori con il 2,1% e 9-1-1 504.000 spettatori con il 2,8%. Su Italia 1 Studio Aperto Magsigla 559.000 spettatori (3,6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 679.000 spettatori (3,9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.192.000 spettatori (12,9%).
A seguire Blob segna 783.000 spettatori (4,3%). Su Rete410 Minuti interessa 1.060.000 spettatori (6,4%). Su Tv8 4 Hotel conquista 357.000 spettatori (2,1%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 459.000 spettatori pari al 2,9%.
