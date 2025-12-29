Ascolti tv del 28 dicembre, Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Gerry Scotti

Nella serata di domenica 28 dicembre, Laura Chiatti e Marco Bocci, con "Se fossi te", si sono misurati con Gerry Scotti e il suo "Chi vuol essere milionario". Chi ha vinto

IPA Laura Chiatti, con "Se fossi te", sfida Gerry Scotti nella gara di ascolti

Domenica 28 dicembre prosegue la gara di ascolti del palinsesto tv. I giorni di festa continuano, e i canali lasciano spazio a grandi film, programmi di approfondimento e game show che alleggeriscono ancor di più le fredde serate di dicembre.

Su Rai 1 è andata in onda la prima parte di Se fossi te, mini serie che vede protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci. Su Rai 2, invece, spazio a Il Principe di Roma, commedia che, nel cast, vede anche Marco Giallini.

E mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Report e su Rete 4 quello con Zona bianca, su Canale 5 Gerry Scotti prende il timone della serata con Chi vuol essere milionario.

Su Italia 1 il trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo ci ha riportato nella più comica atmosfera natalizia grazie al film La banda dei Babbi Natale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 28 dicembre 2025?

Prima serata, i dati del 28 dicembre

Nella serata di ieri, domenica 28 dicembre 2025, su Rai 1 Se Fossi Te interessa 2.905.000 spettatori pari al 18,9% di share. Un dato che ha permesso alla miniserie con Laura Chiatti di battere il record di ascolti e di sorpassare il gigante indiscusso dello share: Gerry Scotti. Su Canale 5, infatti, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 2.176.000 spettatori con uno share del 18,4% dalle 21:58 alle 00:58.

Su Rai 2 Le pistolere intrattiene 362.000 spettatori (2,1%), mentre Su Italia 1 La banda dei Babbi Natale incolla davanti al video 944.000 spettatori con il 5,7%. Su Rai 3 Report segna 1.246.000 spettatori pari al 7,4%. e su Rete 4 Zona Bianca totalizza una media di 648.000 spettatori (4,9%). Su La7 Una Giornata Particolareraggiunge 514.000 spettatori e il 3,3%. Su Tv8 Il mio angelo di Natale ottiene 459.000 spettatori con il 2,8%. Sul Nove Giorgio Panariello – La Favola Mia raduna 753.000 spettatori (4,8%).

Access Prime Time, gli ascolti

Nell’Access Prime Time il volto più amato di Mediaset continua però a non avere rivali. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 6 minuti (3.892.000 – 20,8%), La Ruota della Fortuna raccoglie infatti 4.831.000 spettatori pari al 25,8%.

Un dato che mette ancora in seconda posizione Stefano de Martino, che su Rai 1 dopo la presentazione di 6 minuti (3.636.000 – 19,6%), con Affari Tuoi arriva a 4.653.000 spettatori (24,7%) dalle 20:46 alle 21:39. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimineraduna 963.000 spettatori (5,1%). Su Rete4 Speciale Zona Bianca raggiunge 704.000 spettatori e il 3,8% dalle 19:47 alle 21:28. Su La7 In Onda interessa 988.000 spettatori (5,3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 540.000 spettatori e il 2,9%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 474.000 spettatori e il 2,5%.

I dati del Preserale del 28 dicembre

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 3.460.000 spettatori pari al 23%, mentre L’Ereditàcoinvolge 4.379.000 spettatori pari al 26,1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.914.000 spettatori (13,6%), mentre Caduta Libera convince 2.381.000 spettatori (14,8%).

Su Rai 2, dopo TG2 Dossier (321.000 – 2,4%), 9-1-1: Lone Star segna 342.000 spettatori con il 2,1% e 9-1-1 504.000 spettatori con il 2,8%. Su Italia 1 Studio Aperto Magsigla 559.000 spettatori (3,6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 679.000 spettatori (3,9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.192.000 spettatori (12,9%).

A seguire Blob segna 783.000 spettatori (4,3%). Su Rete410 Minuti interessa 1.060.000 spettatori (6,4%). Su Tv8 4 Hotel conquista 357.000 spettatori (2,1%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 459.000 spettatori pari al 2,9%.

