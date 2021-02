Dormire insieme è più intimo di fare l’amore. E fa bene alla coppia

editato in: da

Se durante la frequentazione con un uomo, che ci piace ogni giorno sempre di più, ci ritroviamo a condividere il letto, non solo per fare l’amore, potremmo pensare di averlo conquistato. E in parte è vero: dormire insieme può assumere un significato ancora più intimo del fare l’amore e, secondo la scienza, fa bene alle coppie già collaudate.

Ci sono dei segnali però, più o meno inequivocabili, che possono farci capire le reali intenzioni dell’uomo che stiamo frequentando. Se è vero, infatti, che per molte di noi la scelta di far restare un uomo per la notte e condividere con lui il letto, rappresenta un piccolo passo per aprire il nostro cuore, dall’altra per alcuni uomini non si tratta di un atto di romanticheria.

Forse hanno paura del buio? O sono alla ricerca del calore perché estremamente freddolosi? Ipotesi plausibili, nel caso si trattasse di adolescenti, ma per gli uomini la situazione è leggermente diversa. Una delle motivazioni più reali e comprovate che spingono un uomo a dormire con una donna dopo una splendida serata trascorsa insieme sono da ritrovare nella mancata voglia (in ordine) di vestirsi, prendere l’auto, tornare a casa.

Lo sappiamo, questa è una cruda verità che riguarda, però, solo una piccola percentuale di uomini. L’altra, infatti, resta a dormire con la donna che frequenta per il motivo più bello: l’affetto! Ed è quello il gesto che, spinto dalla motivazione giusta, ci conferma che forse è il momento di andare oltre, di concretizzare quella frequentazione. E questo non vale solo per gli uomini intendiamoci, la scelta riguarda anche noi e la nostra voglia di rimetterci in gioco con una relazione seria.

Ma non è tutto, ci sono alcuni segnali nel sonno che possono farci comprendere quanto davvero l’uomo che stiamo frequentando sia preso da noi. Qualche esempio? Se durante la notte ci abbraccia, o comunque ci cerca per una continua e costante vicinanza, è facilmente intuibile che lui non riesca a fare a meno di noi, della nostra pelle e del nostro profumo. Cercarsi al mattino è altresì significativo. Indica, infatti, la voglia di stare insieme e di affrontare in due il giorno che verrà.