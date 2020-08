Chi è Thea Crudi, la nuova fidanzata di Yari Carrisi

editato in: da

C’è un nuovo amore nel cuore del figlio di Al Bano e Romina, Yari. Il compositore, fotografo e videomaker, single da molto tempo, ha ritrovato la voglia di amare grazie a Thea Crudi. Si tratta di una donna che, oltre a essere bellissima, sposa in pieno lo stile di vita e la dimensione spirituale di Yari.

Thea, che si autodefinisce un’artista multidimensionale. È nata il 19 maggio 1988 a Cattolica, ma la sua esistenza ha da sempre un respiro internazionale: il papà è italiano, mentre la madre è finlandese. Questo ha fatto sì che sin da piccola sentisse forte il richiamo della multiculturalità e dell’appartenenza non a luoghi specifici ma al mondo intero.

Già da bambina si è dilettata nella musica. Ha iniziato approcciandosi agli strumenti più tradizionali e ha alle spalle una lunga formazione jazzistica, che per altro le ha riservato non pochi successi: si è esibita in ogni parte del mondo, riscuotendo enorme consendo.

Dall’ambito jazz, però, si è poi spostata verso suoni multietnici, per via di un’esperienza che le ha cambiato la vita. Dopo essersi laureata col massimo dei voti al Conservatorium van Amsterdam e al Conservatorio Rossini di Pesaro, la fidanzata di Yari Power ha deciso di vivere sull’isola di Java.

Qui, per merito di una borda di studio, ha studiato all’Indonesian Institute of the Arts i Surakarta e si è specializzata nel canto Sindhenan e nelle danze dell’antica tradizione Gamelan giavanese. Ha poi conosciuto il potere terapeutico e spirituale dei mantra in sanscrito e ne ha fatto la sua ragione di vita.

Thea, che somiglia moltissimo alla sorella di Yari, Cristel sia per i colori che per la delicatezza dei lineamenti, è diventata a tutti gli effetti una ricercatrice sonora e una compositrice sperimentale. In più è una maestra di mantra e insegna anche meditazione.

Si potrebbe dire, quasi senza azzardo, che si tratta della donna ideale per Yari, che dopo la relazione con Naike Rivelli era rimasto da solo a lungo. I due fanno coppia sia nella vita che sul palco: si esibiscono insieme, proprio come facevano Al Bano e Romina. Non è ancora chiaro come si siano conosciuti, ma una cosa è certe: le premesse per un amore lungo e duraturo ci sono proprio tutte.