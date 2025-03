Mina, 85 anni per la tigre della musica italiana

Mina compie 85 anni. La tigre (di Cremona) della musica italiana, nata come Mina Anna Maria Mazzini a Busto Arsizio nel 1940, da 50 anni, ovvero dall’agosto del 1978 non compare sulle scene. Eppure continua ad essere la più nominata, imitata, evocata. Perché la sua voce ad oggi, non ha ancora trovato nessuna che la eguagliasse. La sua vita incredibile in foto, tra grandi amori e grandissimi successi