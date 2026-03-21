Lucia Marotta, chi è la moglie di Paolo Cirino Pomicino morto a 86 anni

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IPA Lucia Marotta, moglie di Paolo Cirino Pomicino

Con la scomparsa di Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni, si chiude un capitolo importante della politica italiana e della cosiddetta Prima Repubblica, di cui è stato uno dei protagonisti più riconoscibili. Una carriera lunga, tra incarichi di governo e ruoli chiave nella Democrazia Cristiana, che lo ha reso per anni una figura centrale nel dibattito pubblico.

Ma accanto alla dimensione politica, spesso al centro della scena, c’è anche quella privata, rimasta più defilata e lontana dai riflettori. Al suo fianco, infatti, c’era Lucia Marotta, la donna che ha condiviso con lui una parte importante della sua vita.

Lucia Marotta, una presenza zilenziosa

Una donna piuttosto riservata che ha sempre scelto di vivere con discrezione, anche accanto a una figura ingombrante e centrale come quella di Paolo Cirino Pomicino, uno dei politici più influenti della Democrazia Cristiana. In un mondo fatto di esposizione continua, quella di Lucia Marotta è stata una presenza silenziosa ma costante, costruita il più lontano possibile dai riflettori e dalle narrazioni pubbliche.

Di lei si sa poco: non ha mai cercato visibilità, non ha mai trasformato la relazione in racconto pubblico. E nelle rare occasioni in cui ha aperto uno spiraglio sulla loro quotidianità, lo ha fatto con leggerezza, restituendo l’immagine di una coppia complice, legata da ironia e affetto.

Prima di incontrare Pomicino, Lucia Marotta aveva avuto un’altra vita amorosa: proveniente da una famiglia borghese, era stata sposata con l’ex calciatore Odoacre Chierico. L’incontro con l’ex ministro è arrivato in un momento di cambiamento personale e segna una svolta profonda, come lei stessa ha raccontato, parlando di un amore capace di “cambiarle la testa” e insegnarle una nuova leggerezza.

La storia d’amore con Paolo Cirino Pomicino

La storia d’amore tra Paolo Cirino Pomicino e Lucia Marotta è nata contro ogni previsione. Quando si sono incontrati, in realtà si conoscevano già di vista: lei era amica della figlia del politico. Ma è stato solo anni dopo, quasi per caso, che si sono ritrovati al cinema Barberini, a Roma. Lucia aveva appena vissuto una separazione e quell’incontro ha cambiato tutto.

Poco alla volta ha preso forma una relazione che ha sorpreso anche loro. Diversi per età, carattere e percorsi, hanno trovato un equilibrio proprio nelle differenze. “Totalmente diversi, ma inseparabili”, ha raccontato lei, parlando di un rapporto fatto anche di spazi e indipendenza.

Negli anni, la loro storia è cresciuta lontano dai riflettori, tra complicità e quotidianità. Hanno condiviso più di vent’anni insieme, “di risate”, come ha spiegato la stessa Lucia Marotta, con quella leggerezza che è diventata uno dei tratti distintivi della loro relazione. Un amore su cui, all’inizio, in pochi avrebbero scommesso.

Il matrimonio è arrivato nel 2014, a Roma, come naturale evoluzione di un legame che nel tempo si è rafforzato. E poi ci sono stati i momenti più difficili, quelli che hanno messo davvero alla prova la coppia. Negli anni, Pomicino ha affrontato gravi problemi di salute, tra interventi e ricoveri. Lucia è rimasta al suo fianco con una presenza costante e discreta. “Temevo di perderlo”, ha raccontato in una delle sue rare interviste, restituendo tutta la fragilità di quei momenti.