GF Vip, Lucia bacia Renato poi corre da Raul

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nuovi intrighi e triangoli amorosi al Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo sembra proprio non riuscire a decidere fra Raul e Renato. Dopo scontri, chiarimenti e discussioni, l’ex star di Temptation Island ha baciato nuovamente il cantante napoletano, ma poco dopo è corsa da Raul creando, se possibile, ancora più confusione.

Il bacio fra Renato e Lucia al GF Vip

Dopo settimane in cui sembravano più distanti, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono riavvicinati. Complice una serata trascorsa nel monolocale, con una cena a base di champagne e sushi. Fra risate, confidenze e giochi, i due si sono lasciati andare, scambiandosi un bacio e riaccendendo la passione.

I due, come sappiamo bene, all’inizio del Grande Fratello Vip avevano vissuto un flirt, terminato fra le lacrime con Renato Biancardi deciso a non lasciare spazio ad una possibile storia d’amore. Un tira e molla di cui si era parlato spesso, anche in puntata, sino all’arrivo di un terzo incomodo: Raul.

Lucia aveva prima espresso interesse nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island, poi l’aveva baciato. Nonostante ciò Raul si era sempre tirato indietro, senza però nascondere l’attrazione per la concorrente.

Solo qualche giorno fa Lucia aveva confidato a Raul di provare qualcosa per lui, per poi tornare fra le braccia di Renato Biancardi. Quest’ultimo si era arrabbiato per il suo comportamento.

“Non puoi stare con due piedi in una scarpa – le aveva detto, senza mezzi termini -. Secondo me Raul ha un interesse nei tuoi confronti. Non voglio sentirmi un ripiego”.

Lucia Ilardo aveva dunque replicato: “Per me non ci sono regole in questo gioco, dal momento che non ci sono coinvolgimenti. Oppure mi dici altro… ma se non mi dici altro io faccio quello che voglio”.

“Tu a Raul lo incartocci come vuoi tu, perché lui è più buono… io invece sono pieno di questa roba. Quelle cose che dicevi erano per prendertelo per te”, aveva poi accusato Renato e Lucia si era limitata a rispondere: “Io mi sarei comportata diversamente se tu ti fossi comportato diversamente”.

Lucia corre da Raul

Dopo il bacio con Renato Biancardi, Lucia è però corsa da Raul. Il concorrente ha infatti vissuto un momento di grande sconforto pensando alla sua famiglia e aprendosi anche riguardo le sue difficoltà nella vita privata.

Quando Lucia ha cercato un dialogo con il coinquilino, Raul ci ha tenuto a dire la sua, affermando che il comportamento della Ilardo le ricorda dei dolori vissuti in passato e delusioni amorose che vorrebbe evitare per non ripetere sempre gli stessi schemi.

“Tu mi ricordi cose che mi destabilizzano – ha confessato Raul -. Hai un atteggiamento che io conosco e che non mi fa stare tranquillo […] Sei molto simile a qualcosa che conosco, che non è sbagliato ma non va bene per me adesso purtroppo”.

Il passato a cui fa riferimento il concorrente è senza dubbio quello con Martina De Ioannon, sua ex fidanzata con cui partecipò anni fa a Temptation Island. I due si separarono al falò di confronto per volere proprio di Martina, in seguito lei approdò a Uomini e Donne come tronista.