GF Vip, Renato Biancardi crolla a poche ore dalla finale e si chiude in bagno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

A poche ore della finale gli animi nella casa del Grande Fratello Vip sono sempre più agitati. Discussioni e liti ormai sono all’ordine del giorno e la tensione è alle stelle. L’ultimo a crollare è stato Renato Biancardi, ferito dai giudizi degli altri concorrenti e preoccupato per ciò che potrebbe pensare il pubblico di lui, anche riguardo alla storia con Lucia Ilardo.

Renato Biancardi crolla e si chiude nel bagno del GF Vip

Tutto è iniziato quando un aereo con uno striscione ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. Lo striscione riportava una chiara frecciatina nei confronti di Renato Biancardi e un messaggio per Lucia Ilardo. “Lu, più uomini come Raul, meno attori”, recitava la scritta.

La frase ha immediatamente scatenato la reazione di Renato Biancardi che si è sentito attaccato dal pubblico. Sconsolato il cantante napoletano è corso a chiudersi in bagno. Poco dopo Lucia Ilardo ha raggiunto Renato, tentando di farlo ragionare.

“Nessuno è sincero come me qua dentro – ha detto Renato, sconsolato -. Io non mi sono mai contenuto. Io penso tu sappia perfettamente che io sono la persona più sincera qui dentro. In puntata sei tu che accentui e dici cose, io non l’ho mai fatto”. Poi rivolgendosi a Lucia ha aggiunto: “Io mi arrabbiavo perché tu in puntata cambiavi completamente”.

I dubbi di Lucia su Renato

Lucia Ilardo ha però risposto a Renato cercando rassicurazioni. La giovane infatti è convinta che il cantante la stia prendendo in giro e che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ci sia qualcuno ad attenderlo. L’arrivo dell’aereo con lo striscione non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le sue insicurezze.

“Mi sento presa in giro, come una bambina che non capisce le cose. Non so più cosa pensare – ha detto -. Ti prego, non prendermi in giro. Non mi va di stare male – poi ha aggiunto -. Dimmi come sei messo fuori, così mi preparo”.

Renato ha però cercato di rassicurarla, affermando che non starebbe frequentando nessun altro. “Non ho nessuno, te lo giuro su mia mamma – ha affermato -. Secondo te ho una fidanzata fuori e vengo qui a fare queste cose?”.

Poco dopo il cantante napoletano ha messo in dubbio il comportamento di Lucia. Nei giorni scorsi d’altronde Renato aveva notato un avvicinamento della Ilardo con Raul, tanto da diventare geloso. Per Renato, Lucia starebbe pensando di incontrare Raul Dumitras fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per provare a frequentarlo.

“Ti ho detto che usciti da qui verrò mezza giornata a Napoli da te, cosa devo fare di più?”, ha chiarito Lucia, confermando di essere interessata solamente a Renato. Ma la loro relazione sembra sempre più in bilico, mentre gli altri inquilini sono convinti che il legame fra i due concorrenti sia falsa.

“Fake, tutta la storia è fake – ha accusato Adriana Volpe -. E se avevo qualche dubbio, quando hanno deciso tra tutti i posti della casa di venire là, ho pensato che fosse fatto apposta. Ho pensato, stanno scherzando… Poi ho visto che la cosa è vera, che avevate litigato voi due. Mi rendo conto che è tutto fake. Neppure mi sono arrabbiata. Per me tutta la storia dal giorno uno ad oggi, io non addito lui, io addito la storia”.