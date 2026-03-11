Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Chi è Renato Biancardi: da Ex on the Beach al rapporto con De Martino

Il GF VIP ha ufficializzato i concorrenti dell’edizione 2026, condotta nuovamente da Ilary Blasi. Nell’elenco trova spazio anche Renato Biancardi che, però, molti potrebbero non aver mai sentito nominare. Proviamo a fare luce su di lui, tra programmi televisivi precedenti e vita privata.

Chi è Renato Biancardi

Iniziamo dalle basi, ovvero dalle origini: Renato Biancardi è nato a Napoli nel 1993. Abbiamo un bel po’ di dettagli su di lui, a differenza di un altro “quasi Vip” come Raul Dumitras. Sappiamo ad esempio che si è diplomato al liceo classico (Sannazzaro) e che ha di colpo deciso di lasciarsi alle spalle Napoli anni fa.

Lo ha fatto per giocarsi le proprie carte presso l’Accademia di recitazione a Roma. La sua carriera ha inizio però come modello e fotomodello, non di certo come attore. L’accesso al mondo della televisione, giunto nel 2018, non è passato inoltre da fiction o film, anzi.

Per quanto abbia studiato, infatti, la sua è una carriera molto simile a chi si è fatto strada unicamente per l’aspetto o la curiosità pruriginosa del pubblico dei reality. Qualcuno lo ricorderà su Mtv nel cast di Ex on the Beach, condotto da Elettra Lamborghini.

Decisamente più difficile, invece, conoscerlo grazie al suo percorso musicale. Opera infatti principalmente dietro le quinte, lavorando come creative manager presso la Do up Agency. Questa è un’agenzia di management specializzata nel campo della musica elettronica. Quel principalmente usato in precedenza viene giustificato dal fatto che Renato Biancardi è anche cantante. Si è fatto conoscere da alcuni con un brano ironico: Pino Givenchy. Non è però l’unico lanciato online:

Malessere;

Stasera Sono Live;

Super Mario;

Questa Sera.

Vita privata

Al di là dell’ambito lavorativo, cosa sappiamo di Renato Biancardi? In passato è stato fidanzato con Jessica Ferrara, altra concorrente di Ex on the Beach. L’elemento più importante del suo privato è però il fatto che è diventato padre. Sua figlia si chiama Roberta.

Ecco il suo messaggio per l’amatissimo papà in vista dell’ingresso al GF Vip: “Papà, ti amo. Ci mancherai tanto”. Sui social, dov’è molto seguito, Renato ha condiviso qualche post a tema reality con i suoi fan. Si è detto “gasatissimo per questa nuova esperienza”. Ha poi ringraziato tutti per il grande sospegno, che potrebbe tornargli molto utile per ritrovarsi a casa il più tardi possibile, come si augura in un altro post.

Piccola curiosità: la piccola Roberta è il frutto dell’amore con Enrica Grassi. I due si sono sposati nel 2023 ma da tempo ormai non pubblicano foto l’uno dell’altra e viceversa. Lei non appare neanche nel videomessaggio di sua figlia, anche se risulta chiaro il suo essere di fianco alla bambina. Tutto lascia pensare che la coppia si sia di fatto separata.

Alle loro nozze era inoltre presente Stefano De Martino, che continua a seguire entrambi sui social. Pare che il celebre conduttore Rai sia un amico d’infanzia di Renato. Non che questo abbia giocato un ruolo nel casting, sia chiaro.