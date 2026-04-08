Chi è Enrica Grassi, l’ex moglie di Renato Biancardi (e perché si sono lasciati)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Renato Biancardi

Nella casa del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi sta facendo discutere per il suo rapporto con Lucia Ilardo, fra avvicinamenti notturni e litigate. Pochi però sanno che il cantante napoletano è stato sposato. La sua ex moglie è Enrica Grassi, mamma della piccola Roberta.

Chi è Enrica Grassi

Bellissima e talentuosa, Enrica Grassi è un’imprenditrice che ha scelto di proteggere la propria vita privata. Particolarmente riservata, non ha mai rilasciato interviste sul suo rapporto con Renato Biancardi, nonostante l’ex marito sia diventato piuttosto famoso, prima grazie ad Ex On The Beach poi con il Grande Fratello Vip.

Enrica Grassi e Renato Biancardi si sono sposati nel 2023. Un matrimonio romantico, celebrato di fronte ad amici e parenti con Stefano De Martino fra gli ospiti. Pochi lo sanno infatti, ma il conduttore è un amico d’infanzia di Renato. I due sono cresciuti insieme e si conoscono da moltissimi anni, tanto da frequentarsi ancora oggi.

Il matrimonio di Renato ed Enrica è durato pochi anni e si è interrotto, secondo quanto rivelato dal cantante, a causa di un tradimento, ma anche di un malessere che Biancardi aveva iniziato a provare nella relazione. Oggi i due hanno un rapporto positivo, costruito per il bene della figlia Roberta.

“C’è rispetto e ci vogliamo bene – ha raccontato Biancardi agli altri inquilini della casa del Gf Vip -. La sento tutti i giorni perché condividiamo una cosa importante. Abbiamo poi cercato di recuperare, perché lei ha poi scoperto il mio tradimento”. Riguardo i motivi dell’addio Renato ha spiegato: “Io tornavo a casa dopo le serate, chiudevo la porta piano piano e lei “Fai piano, la bimba dorme”. Lei poi scoprì il mio tradimento, che fu una roba di dieci minuti, e me lo tenne nascosto per una settimana. Dopo una settimana mi disse: “Io lo so che hai fatto” e io me ne andai. Probabilmente, senza il tradimento, staremmo cercando ancora di aggiustare i cocci”.

Il legame di Renato Biancardi e Lucia Ilardo al GF Vip

Al Grande Fratello Vip, Renato Biancardi si è avvicinato a Lucia Ilardo. Dopo un bacio intenso e un corteggiamento, l’ex di Temptation Island e il cantante si sono trovati a vivere dei momenti d’intimità. Renato ha però sempre chiarito di non desiderare una relazione con Lucia e di voler solamente vivere il momento.

Nonostante ciò le discussioni non sono mancate, prima per via del cosiddetto tanga-gate poi riguardo alle frasi di cattivo gusto pronunciate dal cantante riguardo Lucia.

Se nel corso della puntata i due si erano scontrati, il confronto avvenuto in seguito alla diretta con Ilary Blasi non è andato meglio. “Ma se la gente segue da casa, vuol dire che tutti dovevano darti ragione, e invece hanno dato ragione a me perché hanno seguito tutti – ha detto Lucia, ancora furiosa per quanto accaduto -. Mi hai mandato in Nomination, sei contento che ce l’hanno tutti con me, io non stavo giocando. Io non ho bisogno di andare a leccare tutti. Tu non tolleri Alessandra perché vuoi essere tu un protagonista, ma ti stai rendendo antipatico credimi, tu pensi di rendersi protagonista come quello che ha gli attributi. Con me hai sbagliato”.