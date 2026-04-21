Grande Fratello Vip, Renato Biancardi vicino all’abbandono: “Sto male”

IPA Renato Biancardi

Il Grande Fratello Vip entra nella sua fase più delicata e, come da copione, le tensioni si fanno sentire. Manca ancora un po’ alla finale, ma alcune situazioni sono più complesse che mai e Renato Biancardi ha ceduto: tra lacrime, urla e accuse pesanti ad Alessandra Mussolini, il gieffino ha annunciato di voler lasciare il reality. Il motivo? Attacchi di panico e un malessere che, a quanto pare, si trascina da giorni. A far esplodere tutto, l’ennesima discussione con la ex europarlamentare, che ormai è la sua nemesi ufficiale tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Perché Renato Biancardi vuole abbandonare il GF Vip

Tutto parte, come spesso accade, da una frase di troppo. Renato Biancardi avrebbe suggerito a Raul Dumitras di passare la notte con Lucia Ilardo, una battuta che però ad Alessandra Mussolini non è piaciuta per niente. “Tu hai detto ‘Raul, perché non dormi con Lucia stasera?’. Questa frase è proprio orrenda”, ha subito contestato la Mussolini, rimproverando al coinquilino il modo in cui si era espresso rispetto a una donna.

Biancardi, dal canto suo, non ha ceduto di un centimetro e ha rilanciato tirando in ballo i baci scambiati da Lucia con lui e con Raul nei giorni precedenti, durante un gioco. “Ho solo consigliato a un amico di invitare una ragazza a dormire con lui. Per l’ennesima volta hai fatto la suocera che si intromette”, la sua replica, piccata. Ma la Mussolini ha tenuto il punto, difendendo a spada tratta la libertà di Lucia decidere per sé.

Da lì in poi, la discussione è degenerata rapidamente. Renato ha lanciato un’accusa pesantissima alla Mussolini: quella di collaborare con gli autori del programma per creare dinamiche, scontri e clip da mandare in onda. Lo scontro si è fatto sempre più serrato, fino a quando Biancardi non ha rivelato la sua volontà di abbandonare la Casa. “Sai che sto male, nemmeno mi chiedi come sto. Sai benissimo che me ne voglio andare via. Sì, lo sai che voglio uscire, che ho gli attacchi di panico”. Sfogo momentaneo o decisione già presa? Solo il tempo ci rivelerà la scelta di Renato.

Il crollo di Renato Biancardi

All’inizio di questa edizione del GF Vip qualcuno aveva dato per favorito Renato Biancardi come possibile finalista. Il napoletano era partito sotto una buona stella: le prime puntate lo vedevano al centro delle dinamiche, con un seguito social in crescita costante. Eppure, qualcosa si è rotto. Il percorso di Biancardi nella Casa racconta bene quanto, in un reality, l’opinione pubblica possa ribaltarsi in poche settimane. Da concorrente “simpatico” e strategicamente furbo, Renato è diventato oggi uno dei gieffini più divisivi dell’edizione. E il popolo del web oggi è spesso il primo a voltargli le spalle.

A pesare c’è anche la sua progressiva perdita di alleati. Prima l’avvicinamento e poi l’allontanamento da Alessandra Mussolini, con cui sembrava aver trovato una complicità stabile. Poi l’uscita di Blu Barbara Prezia e l’addio volontario di Nicolò Brigante, i suoi due punti fermi. E così Renato è sempre più solo, incline a scontri che ora gli stanno costando cari sia dentro sia fuori dalla Casa.