GF Vip, pioggia di critiche per la frase di Renato Biancardi su Lucia Ilardo

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Sono scattate diverse scintille negli ultimi giorni tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Tra i due, dopo aver vissuto una notte di passione, ci sono state diverse incomprensioni, ma la situazione si è complicata dopo che Blu Barbara Prezia ha fatto un “dono” a Nicolò Brigante e Renato Biancardi. Sul web, dove gli affezionati storici del Grande Fratello Vip non si perdono nemmeno cinque minuti della diretta, una frase è finita al centro delle accuse: una pioggia di critiche inevitabile, e c’è chi chiede provvedimenti.

Grande Fratello Vip, la frase di Renato Biancardi su Lucia Ilardo

Il Grande Fratello Vip è ormai tornato in onda da diverse settimane e molte dinamiche e legami si sono già consolidati all’interno della Casa più spiata d’Italia. Così, l’avvicinamento tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi aveva fatto ben sperare chi sogna un GF in rosa, ma qualcosa non è evidentemente andato per il verso giusto. Dopo la notte di passione che hanno avuto, non sono mancate liti e scintille tra i due concorrenti.

Ma una frase in particolare ha scatenato la reazione dei fan del reality show, una “domanda”, se così si può dire, che Renato Biancardi ha rivolto a Blu Barbara Prezia (la regia ha staccato dopo pochissimi secondi): le ha chiesto se fosse al corrente della notte di fuoco vissuta con Lucia, senza mezzi termini. Sui canali social del programma, non sono mancati commenti di fuoco contro Renato: “Ma chi difende Renato esattamente che problemi ha?”.

Scintille tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Pasqua e Pasquetta all’insegna di caccia alle uova, ma anche di incomprensioni e feroci accuse: nella Casa del GF Vip, continuano i veleni tra Lucia e Renato. Proprio quando stavano prendendo il caffè a Pasquetta, le cose sono precipitate di nuovo. “Non ho voglia di litigare”, ha detto Renato, ma Lucia ha insistito: “Mi ignori in Casa, perché se tu mi stai provocando stai facendo tutto quello che mi avevi detto di non voler fare”.

“Stai giocando? Io non ti sto provocando, non ti calcolo proprio. Sei falsa, sei cattiva”, ha detto Renato poco dopo, continuando ad accusare Lucia. “Sei stata una delusione incredibile”. Per Lucia Ilardo, anche Renato è stato una delusione. “Anche tu. O ci confrontiamo e ti dico il perché. Fatti dire il perché”. Ma il confronto è stato solo rimandato dal tono distante e infastidito di Biancardi: “Parliamo dopo, ora non mi va”.

Molti utenti hanno chiesto al GF di prendere provvedimenti per il comportamento di Renato Biancardi nei confronti di Lucia Ilardo. La nuova puntata va in onda il 7 aprile, dopo lo stop di Pasqua. Alla base di tutto, il rapporto si è incrinato dopo quella famosa nomination di Renato contro Lucia, per cui avevano litigato anche qualche giorno fa: “Non ti volevo attaccare. Sei stato tu a provocarmi dicendo che sono una che cova e genera collera. Decidi tutto tu, stabilisci quando gli altri devono stare al gioco e quando puoi permetterti una battuta”, aveva detto Lucia Ilardo, rispondendo a tono alle sue accuse. Arriverà un chiarimento in diretta?