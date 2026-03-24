Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio: notte di passione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Notte di passione al Grande Fratello Vip tra Lucia e Renato: il primo bacio che farà molto discutere nel corso della prossima puntata

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IPA Lucia Ilardo del Grande Fratello Vip

Le luci della Casa più spiata d’Italia non si spengono mai, e con il calare del sole le dinamiche tra gli inquilini del Grande Fratello Vip si fanno decisamente più roventi. Dopo giorni di sguardi fugaci e una grande (pare) complicità, la notte tra il 23 e il 24 marzo ha segnato un punto di svolta fondamentale per questa edizione: è ufficialmente scattato il primo bacio tra due dei concorrenti più chiacchierati, Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Una sequenza di immagini che ha immediatamente infiammato i social, battezzando così la prima potenziale coppia di questa stagione.

Una serata di complicità sotto le coperte

Il clima tra i due era apparso incandescente già durante l’intera serata. Tra scambi di battute, qualche carezza e una vicinanza fisica sempre più marcata, l’atmosfera era ormai matura per un passo avanti. L’episodio sarebbe avvenuto quando Lucia si trovava già a letto; Renato non ha esitato a raggiungerla, accorciando definitivamente le distanze. Sotto la protezione relativa delle coperte, ma non sfuggendo all’occhio attento delle telecamere, i due si sono lasciati andare a un bacio carico di passione.

Questo incontro ravvicinato pare pure una sorpresa, di certo non del tutto inaspettata per chi ha seguito attentamente i movimenti dell’ex volto di Temptation Island e dell’ex protagonista di Ex On The Beach Italia. La loro sintonia, seppur nata solo di recente, sembra aver bruciato le tappe, trasformando un’amicizia iniziale in qualcosa di molto più profondo. Al momento, sembra che il resto del gruppo sia ancora all’oscuro di quanto accaduto nell’intimità della camera da letto, il che aggiunge un ulteriore velo di mistero e attesa per i prossimi confronti in diretta. Ilary Blasi non si lascerà di certo sfuggire l’occasione.

I primi triangoli amorosi al Grande Fratello Vip

Ma il percorso che ha portato a questo bacio notturno è tutt’altro che lineare. Fino a pochi giorni fa, infatti, il cuore di Renato sembrava battere per un’altra persona. Sin dal suo ingresso anticipato nella Casa, il ragazzo aveva manifestato un interesse esplicito per Ibiza Altea, tentando un corteggiamento serrato che però non ha mai portato alla scintilla sperata. Ibiza, dal canto suo, ha progressivamente spostato la propria attenzione verso Nicolò Brigante, ammettendo di voler approfondire la conoscenza con lui e di provare un’attrazione particolare.

La situazione si complica ulteriormente se si considera che anche tra Lucia e lo stesso Nicolò Brigante si era instaurato un feeling particolare. Dopo un inizio di convivenza piuttosto turbolento e non privo di incomprensioni (come faremo senza), i due avevano trovato una nuova complicità, entrando in una fase di conoscenza che sembrava promettente. Il bacio della notte scorsa tra Lucia e Renato rimescola dunque totalmente le carte in tavola, gettando le basi per quello che potrebbe diventare il primo, vero “triangolo amoroso” – o forse un quadrilatero – chi può dirlo – di questa edizione.

Siamo ancora nelle prime settimane di gioco e, come la storia del reality insegna, gli equilibri sono estremamente precari. La domanda che i telespettatori si pongono ora è se il gesto tra Renato e Lucia sia l’inizio di una storia d’amore solida o se si tratti di una reazione istintiva dettata dalla pressione della convivenza forzata. Di certo, la reazione di Nicolò Brigante e di Ibiza Altea alla scoperta del bacio sarà uno dei temi caldi della prossima puntata.