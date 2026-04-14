GF Vip, la frase gravissima di Renato e Blu su Lucia: “Prendila a calci”. Chiesti provvedimenti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove liti e intrighi sono ormai all’ordine del giorno. Gli equilibri nella casa sono sempre più precari e non mancano polemiche, ma anche frasi di cattivo gusto. Proprio come quella pronunciata da Blu Barbara Prezia che è stata protagonista di un momento molto discusso in cui parlava con Renato di Lucia Ilardo.

La frase gravissima di Blu su Lucia Ilardo

Ma andiamo con ordine. Tutto è partito da una segnalazione fatta da Deianira Marzano e da un video che circola su X. Nel messaggio inviato all’esperta di gossip viene raccontato un episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni utenti infatti Renato Biancardi avrebbe chiesto consiglio a Blu riguardo la volontà di allontanarsi da Lucia Ilaro. La cantante gli avrebbe proposto, scherzando, di farla ubriacare, andare al letto con lei e poi “prenderla a calci”, ossia lasciarla per sempre.

“Ciao Deia ma hai visto il video di Blu che consiglia a Renato di far ubriacare Lucia per portarsela a letto, e poi darle un calcio nel sedere? Qua siamo pazzi! Ma come mai nessuno li ha ripresi?”, si legge nel messaggio condiviso da Deianira.

Poco dopo la notizia è stata ripresa anche dalla sorella di Lucia Ilardo che sui social è conosciuta con il nome d’arte di Bad Barbie. In un video pubblicato su Tik Tok, la cantante ha chiesto al Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti nei confronti di Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia.

“Non so se state guardando la diretta, ma ho i messaggi intasati – ha spiegato la ragazza -. In questo video si capisce palesemente cosa dicono: Renato vuole appartarsi con Lucia per poi mandarla a quel paese. Ma la cosa più schifosa arriva da Blu, una donna, che gli suggerisce: ‘Falla ubriacare e poi prendila a calci'”.

Non solo, secondo la sorella di Lucia i due concorrenti si sarebbero alleati per attaccare la Ilardo, mettendo in atto comportamenti da bulli e carichi di cattiveria. “Questa non è violenza? Questo è bullismo, è inconcepibile – ha raccontato -. Mi chiedo perché nessuno prenda provvedimenti”.

Sulla questione è intervenuto anche Nico Lasconi, il migliore amico di Lucia Ilardo: “Non stiamo più assistendo a semplici dinamiche di gioco – ha detto -. Si è entrati in una forma di bullismo evidente e inaccettabile. Spero che vengano presi provvedimenti al più presto”.

Non resta che attendere la diretta con Ilary Blasi per scoprire se davvero il Grande Fratello Vip deciderà di prendere provvedimenti per il comportamento di Renato e Lucia.

Il tira e molla fra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Nella casa del GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si erano avvicinati molto nelle scorse settimane, scambiandosi un bacio sotto le lenzuola e, secondo molti, andando anche oltre. Qualcosa si era rotto dopo che Renato aveva scherzato riguardo la sua attrazione per Blu nell’ormai celebre tanga-gate.

Il suo comportamento aveva deluso Lucia che si era sfogata anche in puntata. In seguito il cantante aveva provato ad allontanarsi dalla Ilardo, ma con scarsi risultati in un tira e molla che di certo sarà al centro di nuovi dibattiti.