Chi è Blu Barbara Prezia del GF VIP e perché è famosa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Blu Barbara Prezia

Barbara Prezia, conosciuta anche con il nome d’arte di Blu, è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Modella e cantante, non è nuova ai reality, in passato ha infatti preso parte a Pechino Express programma in cui aveva mostrato una certa grinta.

Chi è Barbara Prezia: la carriera in tv e l’alter ego Blu nella musica

Barbara Prezia è nata il 9 novembre 1991 a Durazzo, in Albania, da famiglia di origini albanesi e greche. Quando aveva solamente tre anni si è trasferita in Italia con i genitori, prima a Ravenna, poi a Milano. Proprio in quest’ultima città è iniziata la sua carriera nel mondo della moda già da piccolissima. È stata sua madre a portarla ai primi casting da bambina, quasi per gioco, aprendole senza saperlo una strada professionale ricca di soddisfazioni.

A 22 anni infatti vince la fascia nazionale di Miss Eva 3000, dopo un primo riconoscimento ottenuto al concorso Miss Gran Prix di Ravenna. Questi titoli le aprono le porte della moda di Milano, dove inizia a lavorare come modella per brand internazionali. Ma la moda non rappresenta l’unica passione di Barbara Prezia che sin da giovanissima ha studiato canto e chitarra, esibendosi nei locali come artista.

Con il tempo quella che era inizialmente solo una passione diventa una professione, fino a prendere forma in un vero e proprio progetto musicale: Bluettemusic. Barbara Prezia infatti è nota con lo pseudonimo di Blu nel mondo della musica. Il suo profilo è seguito da migliaia di follower che commentano i video pubblicati dall’artista in cui suona il pianoforte e canta.

Se sui social Barbara Prezia era già piuttosto famosa, il grande pubblico è riuscito a scoprirla nel 2023 grazie a Pechino Express. La modella e cantante ha infatti preso parte alla decima edizione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca in coppia con Carolina Stramare nel duo de Le Mediterranee.

Durante il programma, Barbara si è distinta per carattere e determinazione, così tanto che molti telespettatori ancora ricordano il suo scontro con Federica Pellegrini, in gara nello show con il marito Matteo Giunta. Alla fine dello show, Barbara Prezia e Carolina Stramare sono riuscite a conquistare il terzo posto, diventando una delle coppie più apprezzate e seguite dal pubblico.

La vita sentimentale di Barbara Prezia

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Barbara Prezia è sempre stata particolarmente riservata e attenta a tenere separata la sfera personale da quella pubblica. L’unica certezza è che la concorrente del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi ha vissuto una relazione importante, durata quasi nove anni, che si è conclusa in modo doloroso. Una storia che ha lasciato il segno nella sua esistenza, facendole vivere una sofferenza profonda che è riuscita a superare solo grazie all’amore per la musica.

Oggi Barbara sarebbe single, anche se dai social emergono indizi di un possibile legame con un ragazzo dai capelli lunghi, appassionato di surf, uno sport che anche lei pratica. Sul suo profilo infatti sono presenti numerosi scatti che li ritraggono insieme, fra vacanze e giornate al mare.