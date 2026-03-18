Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’attesa ormai è finita: il Grande Fratello Vip è finalmente tornato in onda con Ilary Blasi alla guida. La prima puntata del reality è stata decisamente esplosiva e sembra promettere intrighi, scontri e liti. Tanti i concorrenti con questioni in sospeso e tensioni pronte a venire a galla.

Ilary Blasi esplosiva, il Grande Fratello Vip è suo. Voto: 9

Mancava da anni, ma questo ritorno sembra aver azzerato il tempo. Perché Ilary Blasi è davvero la conduttrice perfetta del Grande Fratello Vip. Spontanea e frizzante come sempre, la presentatrice è perfettamente a suo agio nello show dove si lascia coinvolgere al massimo, avvicinandosi come nessun altro al pubblico.

Entrata nello studio dello show per la prima puntata del GF Vip, Ilary è apparsa in grande forma, fasciata in un abito nero lungo e dal fit semplice. Visibilmente commossa, la conduttrice ha voluto salutare la sua squadra di lavoro e chi opera dietro le telecamere. “Lasciatemi dire che per me questo è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene – ha detto la Blasi -. Qui ho lasciato il cuore, un sacco di amici che sono lì, produzione, redazione, autori, cameraman, tecnici e tanti altri. Vi voglio bene. Grazie”.

Poco dopo la presentatrice ha voluto salutare le persone arrivate nello studio del Grande Fratello Vip per sostenerla: sua nonna, la sorella Melory e la figlia Chanel Totti, reduce dal viaggio di Pechino Express.

“È la prima puntata e volevo salutare un pezzo della mia famiglia che mi è venuta a trovare – ha detto la Blasi -. Nonna Marcella ti ho messa in prima fila. Ti ho messa lì così mi puoi criticare bene, mi dice che parlo veloce. Poi c’è mia sorella Melory”. Poi si è rivolta a Chanel, imbarazzata dalle telecamere: “E c’è mia figlia Chanel. Non stare fino alla fine, vai a casa. Ho le chiavi nella borsa”, ha scherzato la conduttrice, rivolgendosi alla figlia.

Tutti contro Adriana Volpe (non solo Antonella Elia). Voto: 6

Definita come la possibile vincitrice del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è ritrovata ben presto tutti contro nel reality. Entrata in anticipo nella Casa, la conduttrice sembrava aver conquistato Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi, ma la verità era un’altra.

In studio infatti Ilary Blasi ha mostrato alcuni confessionali in cui sia Raul che Renato la definivano come una “furba”. Una caratteristica confermata anche dalla stessa Elia che l’ha chiamata “parac***”. La showgirl ed ex valletta di Mike Bongiorno d’altronde già prima di arrivare nel reality aveva promesso di dare del filo da torcere alla collega.

Ospite di Verissimo, la Elia aveva affermato di essere stata tradita dall’ex amica. “Io sono apertissima al prossimo, fino a che il prossimo sta a casa sua – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Adriana è un serpente a sonagli. Lei mi convince che mi vuole bene e in realtà non le frega nulla di me. Io mi ero infatuata di lei perché pensavo fosse buonissima e dolcissima e non era così. Purtroppo non sono cambiata in niente, sono sempre isterica. Io penso e dico tutto in automatico. Sarà molto dura, perché non mi freno. Devo essere onesta. Non è che sia entusiasta di ritrovarla in casa. Al GF Vip lei mi ha tradito, questa volta non mi frega. Lei si era alleata con i miei nemici. Mi sono accorta che non eravamo affatto amiche. Vendetta! Io sono uno scorpione”.

E così pochi secondi dopo il suo ingresso nella Casa, Antonella ha attaccato la Volpe, accusata di aver scelto come colore del suo outfit il rosso, impedendole di fare lo stesso. Una tensione che nemmeno le battute di Ilary hanno spento.

Alessandra Mussolini show. Voto: 7

Se queste sono le premesse ne vedremo delle belle nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip. Fra i concorrenti più scatenati della serata Alessandra Mussolini che, notoriamente senza peli sulla lingua, è apparsa piuttosto decisa nell’affrontare con grinta questa avventura.

Entrata nella Casa più spiata d’Italia, l’ex politica si è subito mostrata infastidita nei confronti di Paola Caruso, in particolare della sua risata, definita più volte come fastidiosa. “Ma hai sentito come ride? La mandiamo a dormire sul divano”, ha detto a GionnyScandal mentre gli mostrava gli interni del loft in cui vivranno nelle prossime settimane.

Immancabile lo scontro con Selvaggia Lucarelli, frutto di antiche tensioni legate alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. “Alessandra ora ho molta curiosità di vederti qua dentro – ha esordito l’opinionista -. Con la politica ti è andata male, col ballo e col canto pure. Vediamo come va con la casa”. Immediata la replica della Mussolini che si è infuriata: “Sono stata 30 anni in politica, devi essere rispettosa. E qui posso parlare -, ha affermato – Se prima sono stata zitta ora non lo farò più”.

Non sono serviti a nulla i tentativi degli altri concorrenti di calmarla, da Raimondo Todaro ad Antonella Elia, sono stati tutti zittiti dalla furia della Mussolini. Di certo Alessandra non ha paura di dire ciò che pensa e non scade nel finto buonismo pur di andare avanti. Saranno scintille, questo è certo.

Giovanni Calvario delude le aspettative. Voto: 5

Se durante L’amore è cieco Italia era stato uno dei grandi protagonisti, definito come “malessere” e “red flag ambulante”, Giovanni Calvario è apparso piuttosto frastornato nella prima puntata del Grande Fratello Vip. Partito con grandi aspettative, il concorrente è quasi scomparso fra gli altri vip, forse schiacciato da personalità più forti e strabordanti.

Dopo il suo ingresso dalla porta rossa, avvenuto insieme a Paola Caruso e la scoperta di una stanza segreta nella Casa, Giovanni Calvario si è seduto nel divano del soggiorno e da lì non si è più mosso. Non è mai intervenuto nelle discussioni e non ha fatto sentire in alcun modo la sua voce. A nulla è valso il tentativo di Alessandra Mussolini di farlo parlare: “Calvario vuoi dire qualcosa?”, l’ha esortato, ma lui è rimasto in silenzio.

Una piccola delusione, anche se probabilmente dovremmo attendere le prossime puntate per capire se Giovanni Calvario si rivelerà una bella scoperta oppure un flop.