Chi è Nicolò Brigante del GF Vip e perché è famoso

Ex tronista di Uomini e Donne, Nicolò Brigante è fra i concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Nicolò Brigante

Nicolò Brigante è fra i protagonisti del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Arrivato al successo grazie a Uomini e Donne, per diverso tempo l’ex tronista è sparito dagli schermi televisivi, tornando a far parlare di sè grazie al reality.

Nicolò Brigante: la carriera da Uomini e Donne al GF Vip

Nicolò Brigante è nato il 22 ottobre 1994 a Scordia, in provincia di Catania. Cresciuto in Sicilia, terra a cui è rimasto profondamente legato tutta la vita, ha sempre sognato di diventare un calciatore. La sua ambizione però è stata stroncata, purtroppo, da un infortunio. Dopo la cocente delusione Nicolò ha deciso di reinventarsi, senza perdersi d’animo.

Dopo gli studi ha iniziato dunque a lavorare nell’azienda di famiglia, attiva nel commercio alimentare all’ingrosso. In seguito ha iniziato a costruirsi una carriera come imprenditore online, promuovendo le eccellenze enogastronomiche siciliane. Parallelamente ha iniziato a lavorare come modello e influencer, raccogliendo migliaia di follower su Instagram.

Il grande pubblico l’ha conosciuto nel 2017 quando ha superato il provino per partecipare a Uomini e Donne. Dopo aver rifiutato inizialmente perché fidanzato, Nicolò Brigante è approdato nello studio dello show di Maria De Filippi per sostituire il tronista Mattia Marciano. L’edizione 2017-2018 è stata quella che ha visto al centro del gossip Nicolò, diviso tra le corteggiatrici Marta Pasqualato e Virginia Stablum. A maggio 2018, tra i classici petali rossi del dating show, il tronista fa finalmente la sua scelta: Virginia.

La storia, però, dura poco più di un mese. Una volta spenti i riflettori, qualcosa si incrina in fretta. È lui stesso a spiegarlo sui social: “Non ci sono state incomprensioni o tradimenti, ma dopo due mesi dalla scelta non è scattato, per entrambi, quello che pensavamo potesse scattare una volta fuori da Uomini e Donne”, ha raccontato.

Da allora però Nicolò Brigante è scomparsa dai radar televisivi. Nel 2019 il suo nome torna a circolare come naufrago di Temptation Island, ma la partecipazione salta. Nel 2021 apre un centro sportivo dedicato al padel, mentre nel 2026 arriva la chiamata del Grande Fratello Vip: un ritorno in tv a otto anni dall’ultima apparizione.

La vita sentimentale di Nicolò Brigante

Sul fronte privato Nicolò Brigante ha sempre scelto il silenzio. Dopo la fine della storia con Virginia Stablum, l’ex tronista ha continuato a pubblicare su Instagram solamente scatti riguardanti la sua vita quotidiana, i viaggi e la moda, momenti di vita quotidiana. Nessuna fidanzata mostrata e nessun flirt confermato.

Ciò che invece non ha mai nascosto è il legame con la famiglia: i genitori, la sorella e il cane René, che definisce parte integrante della sua quotidianità. “La famiglia è il mio punto di riferimento”, ha dichiarato in più occasioni e i suoi profili social confermano questa priorità.