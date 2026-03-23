GF Vip, Ibiza Altea racconta la morte del fidanzato: “Mio figlio aveva 6 mesi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ibiza Altea si racconta nella Casa del Grande Fratello Vip ripercorrendo una delle pagine più dolorose della sua vita: la morte del fidanzato Davide Pilotto, scomparso sei mesi dopo la nascita del loro primo figlio Angel Gabriel.

Ibiza Altea racconta la morte del fidanzato

Ibiza Altea è fra i protagonisti del GF Vip più amati e seguiti dal pubblico. Testarda, decisa e senza peli sulla lingua, si è fatta subito notare per la sua schiettezza, ma anche per un lato più intimo e dolce, riservato a pochi. Durante una chiacchierata con Lucia Ilardo, la modella ha parlato della morte del fidanzato, avvenuta in un incidente stradale mentre tornava da una serata in discoteca con gli amici.

All’epoca Ibiza aveva 21 anni ed era già mamma del piccolo Angel Gabriel, di soli 6 mesi, mentre il fidanzato era di tre anni più grande. Parlando con Lucia, Ibiza ha ripercorso la sua relazione con Davide. Una storia d’amore iniziata quando lei aveva 17 anni e segnata dalla scoperta di essere incinta all’età di 20 anni.

La storia con Davide si era interrotta proprio all’inizio della sua gravidanza, quando i due si erano allontanati per via di visioni differenti sul loro futuro. “Quando l’ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere – ha svelato Ibiza -. L’ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada”.

Il riavvicinamento sarebbe arrivato verso la fine della gravidanza, ma una volta tornati insieme la felicità sarebbe durata poco: “Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca – ha confessato Ibiza che ha trovato la forza per andare avanti proprio grazie a suo figlio -. Quando hai una creatura così bella e pura, sono due le scelte: o vivi il dolore e ti butti giù o vai avanti. Io e mio figlio ci siamo autocurati, è il mio mini me”.

Il feeling fra Ibiza Altea e Renato Biancardi

Nel frattempo continua il riavvicinamento fra Ibiza Altea e Renato Biancardi. La modella e il cantante sin dai primi giorni all’interno della Casa del GF Vip si erano avvicinati, mostrando un interesse reciproco. Nel corso della puntata del 20 marzo però Ibiza aveva affermato di sentirsi vicina anche a Nicolò Brigante, ex tronista approdato nel reality.

Chiacchierando con Adriana Volpe, Ibiza ha spiegato di non essere in cerca per forza di una relazione, ma di voler semplicemente conoscere Renato. “Flirtare per me è naturale – ha chiarito -, ma non sono entrata qui per cercare una relazione”.

Quando la Volpe le ha chiesto quale concorrente della Casa fosse il più interessante Ibiza non ha avuto dubbi e ha indicato Renato Biancardi, affermando che, nel corso dei giorni, si sarebbe accorta di trovare poco autentico Nicolò. Quest’ultimo è stato protagonista di un acceso litigio con Marco Berry. Il comico e conduttore ha accusato l’ex tronista di lasciare in disordine la Casa, da lì è nato un botta e risposta piuttosto duro, sfociato poi in una lite che ha diviso i concorrenti del reality.