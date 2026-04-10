Sondaggi Grande Fratello del 10 aprile, chi è a rischio eliminazione

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

La settima puntata del Grande Fratello Vip 8, andata in onda martedì 7 aprile su Canale 5, è stata decisiva. Emozioni, scontri e un’eliminazione inaspettata: il pubblico ha già voltato pagina e ora guarda con curiosità – e qualche comprensibile timore – all’appuntamento di venerdì 10 aprile, sempre in prima serata con Ilary Blasi alla guida.

Grande Fratello Vip, dove eravamo rimasti

Martedì sera la diretta si è aperta in maniera tutt’altro che distesa. Al centro delle tensioni, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di un’amicizia che sembrava solida si è sgretolata nel giro di pochi giorni, e il faccia a faccia nel salotto della Casa ha reso tutto ufficiale.

Gli equilibri tra i concorrenti stanno cambiando rapidamente, e ogni puntata porta nuovi colpi di scena. Al televoto erano finiti in tre – Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea – e alla fine è stata proprio Ibiza Altea a dover fare le valigie, diventando la terza eliminata di questa edizione. La modella ha lasciato la Casa dopo circa 22 giorni, con grande dignità e senza rimpianti.

Le nomination della settima puntata

Le regole del gioco si sono fatte più intriganti: nella settima puntata, per la prima volta, le donne hanno avuto la possibilità di nominare un concorrente maschile. Il meccanismo ha prodotto due nomination incrociate: le donne hanno scelto Marco Berry come concorrente da mandare al televoto, mentre gli uomini – tra confessionale e salotto – hanno indicato Lucia Ilardo. Sono loro due, quindi, i protagonisti del prossimo scontro davanti al pubblico da casa. Il verdetto della votazione decreterà non un’eliminazione diretta, ma il primo candidato alla prossima uscita dalla Casa.

A chiudere la serata, un altro colpo di scena firmato Renato Biancardi: il concorrente ha scelto di mandare in esilio nel monolocale proprio Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Una mossa che ha fatto molto discutere e che continuerà ad alimentare il dibattito nei prossimi giorni.

I sondaggi del 10 aprile

Chi rischia di più tra Marco Berry e Lucia Ilardo? I sondaggi non lasciano molto spazio all’immaginazione. Secondo i dati raccolti su GF Vip Forumfree, il termometro non ufficiale ma sempre attendibile del sentiment del pubblico, Marco Berry domina nettamente con oltre il 61% dei voti. Lucia Ilardo si ferma invece a poco meno del 39%, un distacco significativo che la colloca in una posizione di svantaggio marcato.

Se queste percentuali venissero confermate dal voto ufficiale del pubblico, Lucia Ilardo sarebbe la prima candidata all’eliminazione nella puntata successiva. La giovane, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e per il suo legame con Renato Biancardi all’interno della Casa, dovrà fare affidamento su una rimonta dei suoi fan nelle ultime ore di votazione.

La puntata di venerdì si annuncia ricca di spunti. Oltre alla chiusura del televoto tra Marco e Lucia, il pubblico è curioso di vedere come si evolveranno i rapporti all’interno della Casa: la frattura tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è appena emersa in superficie e potrebbe riservare ulteriori sorprese. Il GF Vip 8 conferma, edizione dopo edizione, di saper tenere alta l’attenzione: la Casa è un microcosmo in continuo fermento, e ogni venerdì il verdetto del pubblico ridisegna le alleanze e i destini dei concorrenti.

Non resta che aspettare venerdì sera per scoprire come si chiuderà questo televoto e soprattutto chi dovrà davvero iniziare a guardarsi le spalle.