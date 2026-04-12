Ibiza Altea commuove a Verissimo: la verità sul padre e la morte del compagno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ibiza Altea si racconta a Verissimo, parlando dell’amore per il figlio, ma anche dei grandi dolori vissuti nella sua vita. Prima di tutto la morte del compagno Davide, scomparso in un incidente stradale quando il loro bambino era ancora piccolissimo. Una tragedia che ha segnato in modo indelebile l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La morte del compagno Davide e le lacrime di Ibiza Altea

Nel salotto di Silvia Toffanin, Ibiza Altea si è raccontata con grande sincerità, affrontando un tema molto delicato per lei: la scomparsa di Davide, il suo compagno e papà di suo figlio. Un amore da favola, finito bruscamente a causa di un incidente stradale.

“Ero molto innamorata e lo sono ancora – ha confidato, senza trattenere le lacrime -. È stato il mio primo amore, la persona con cui ho fatto le mie prime follie, compreso nostro figlio. Avevo 20 anni quando sono diventata mamma – ha aggiunto -. Anche Davide era giovanissimo e bellissimo. Per me è difficile parlare al passato di lui. È sempre presente, lo sento, ci parlo”.

L’ex concorrente del GF Vip ha spiegato di aver trasmesso l’amore per Davide ad Angel che sa tutto del suo papà: “Lui parla con le stelle, a volte prende il suo angiolino. Sa che un papà ce l’ha anche se non è qui con noi”, ha confessato

La verità sul padre

Con grande sincerità, Ibiza Altea ha parlato del rapporto con sua madre e di un’infanzia segnata da aspettative forse troppo grandi per quella che all’epoca era solo una bambina.

“Lei era uno stile libero, una donna dello spettacolo e un po’ figlia dei fiori – ha detto parlando di sua madre -. Quando avevo bisogno di lei come madre e non di una “super mamma” lei non c’era. Non era presente nelle cose semplici, quelle che oggi invece cerco per mio figlio”. La modella ha confidato di aver in parte chiarito con sua madre.

“Ha ammesso i suoi errori – ha detto -. Ha lavorato tanto per farmi essere l’Ibiza che sono oggi. Avrei voluto forse meno pressioni sul fisico, pressioni che mi hanno poi portata ad avere tanti complessi. Lei mi voleva perfetta, ero la sua baby model. Con la gravidanza il suo corpo è cambiato e quindi io ero un po’ il suo riscatto. La prima pubblicità l’ho fatta a sei mesi”.

Spazio anche ad un altro evento che ha segnato la vita di Ibiza che ha scoperto per caso che quello che l’aveva cresciuta non era il suo padre biologico. Una scoperta dolorosa fatta durante l’adolescenza.

“Ancora oggi non l’ho accettato – ha confessato -. Mia mamma un giorno mi disse: ‘C’è una persona che vuole parlare con te’ e ha girato il telefono. Era in videochiamata con quest’uomo e disse che era mio padre. Io ho salutato e ho girato subito la testa”.

“Spesso mi facevano notare che non ero mulatta e che non somigliavo al mio papà, ma io non ho mai avuto la forza di affrontare l’argomento con lui e lui non mi ha mai detto nulla – ha detto, svelando di avere un ottimo rapporto con Angelo Altea -. Io mi sento sua figlia e sono figlia del mio papà. Non mi ha mai fatto sentire una pecora nera. Mi ha sempre dato tanto, ha sempre avuto una parola dolce per me”.