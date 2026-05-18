GF Vip, tutti contro Renato e Lucia: “Siete falsi”. E in casa scoppia il caos

Renato e Lucia dividono la casa del GF Vip e lo scontro si fa acceso. Adriana Volpe attacca: "Siete falsi".

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e in casa si pensa alle strategie in vista della proclamazione del vincitore. Gli scontri ormai sono all’ordine del giorno e questa volta nel mirino dei concorrenti sono finiti Renato e Lucia, accusati di essere falsi e di aver creato una strategia.

I dubbi di Adriana Volpe su Lucia e Renato

A sollevare i dubbi è stata prima di tutto Adriana Volpe, convinta che la relazione fra i due sia falsa. Renato Biancardi e Lucia Ilardo si erano avvicinati sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Fra i due era nato un flirt, caratterizzato però da un continuo tira e molla, soprattutto a causa di Renato che appariva poco interessato da Lucia.

Poi la svolta, con l’inizio di una forte intesa fra Raul Dumitras e Lucia Ilardo con un bacio e la promessa di conoscersi meglio fuori, lontano dalle dinamiche televisive. Dopo la proclamazione di Lucia come terza finalista del GF Vip però la situazione era cambiata nuovamente e Renato era tornato a trascorrere più tempo con lei, svelando di avere un’altra opinione riguardo il loro legame.

Un cambio repentino che non ha convinto gli altri inquilini della casa. Soprattutto Adriana Volpe che è apparsa delusa e amareggiata. “Fake, tutta la storia è fake – ha detto -. E se avevo qualche dubbio, quando hanno deciso tra tutti i posti della casa di venire là, ho pensato che fosse fatto apposta. Ho pensato, stanno scherzando… Poi ho visto che la cosa è vera, che avevate litigato voi due. Mi rendo conto che è tutto fake. Neppure mi sono arrabbiata. Per me tutta la storia dal giorno uno ad oggi, io non addito lui, io addito la storia”.

La lite fra Renato e Raul

Poche ore prima questo confronto la casa era stata animata da un acceso litigio fra Raul e Renato. A scatenare la lite era stata una battuta dell’ex concorrente di Temptation Island nei confronti di Lucia. L’atteggiamento di Raul aveva provocato l’accesa reazione del cantante napoletano, dando vita ad una discussione che aveva rischiato di degenerare in rissa.

“Ma chi pensi di essere per dire di non parlare a me? Ma chi pensi di essere? Hai fatto una figuraccia che sbatti le porte, ma a chi pensi di far paura quando sbatti le porte che quando parli ti impappini? Io parlo quando mi pare e ti mangio se voglio, ho il doppio di te: di testa e di vita – aveva tuonato Raul contro Renato -. Come ti comporti con lei da due mesi? E non ti critico perché non mi interessa criticarti. Guarda che Lucia sta dalla parte mia. Le ho detto ‘vatti a cambiare’ perché il vestito era trasparente. Fino a quattro giorni fa manco la calcolavi di giorno, ci andavi solo di notte”.

La tensione, insomma, è alle stelle e la storia fra Lucia e Renato continua a far discutere tanto da creare caos e una divisione, fra chi crede alla relazione e chi la reputa fake, sempre più netta.