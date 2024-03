Fonte: Ansa Piergiorgio Giacovazzo

Volto noto del telegiornale Rai, Piergiorgio Giacovazzo vanta una lunga carriera nel mondo del giornalismo. Ma se il suo viso e la sua voce sono familiari a chi guarda il tg di mezzogiorno, di lui si è sempre saputo ben poco. Fino a quando una piccola gaffe lo ha fatto finire sulle prime pagine di tutta Italia.

Piergiorgio Giacovazzo, la lunga carriera nel giornalismo

Nato a Roma nel 1970, Piergiorgio Giacovazzo ha 54 anni e di professione fa il giornalista. Entrato in Rai nel 1997, da allora non ha più lasciato gli uffici di via Mazzini, per entrare nella redazione del Tg 2 e diventare il conduttore delle edizioni di punta. Ma non solo dietro la scrivania, Giacovazzo è anche noto per il suo lavoro da corrispondente e inviato di guerra. Recentemente, il giornalista ha raccontato dal fronte del conflitto in Ucraina.

La passione per politica e attualità si affianca, in Giacovazzo, a quella per i motori, specie per le due ruote. Il giornalista cura anche la rubrica dedicata a auto moto e mobilità Tg2 Motori e, per lungo tempo, ha lavorato come ufficio stampa del famoso pilota Gp Max Biaggi (storico rivale di Valentino Rossi).

La vita (davvero) privata

Per quel che riguarda la vita privata di Piergiorgio Giacovazzo, il giornalista ha preferito non far trapelare nulla. Sul suo profilo Instragram condivide soltanto contenuti relativi al proprio lavoro e alla passione per il motorsport. E non si sa se sia sposato o abbia figli.

Il papà importante

Piergiorgio è figlio di Giuseppe Giacovazzo, tra i nomi più rilevanti del giornalismo italiano, nonché esponente politico. Giacovazzo, nato nel 1925 e scomparso nel 2012, fu un giornalista direttore del Tg 1, della Gazzetta del Mezzogiorno e del periodico Paese Vivrai. Scrisse sette libri e si dedicò anche alla politica, ricoprendo la carica di senatore tra le file della Democrazia Cristiana. Nel 1994, in seguito allo scioglimento della Dc, venne eletto deputato con il Partito Popolare Italiano.

La gaffe sulla figlia di Fiorello

Come abbiamo visto, Piergiorgio Giacovazzo sa bene cosa significhi avere un genitore importante, eppure si è lasciato sfuggire una tagliente battuta sul presunto nepotismo messo in atto da Fiorello a favore della figlia Angelica. Durante un fuorionda al Tg2, il conduttore ha scherzato sulle opportunità che si apriranno alla ragazza dopo la sua partecipazione alla trasmissione paterna di Viva Rai 2!

Una gaffe che lo ha messo nel mirino di utenti web, social e giornali, ma che, infine si è risolta per il meglio. Giacovazzo ha sentito Fiorello personalmente, chiedendo scusa per il commento poco carino nei confronti della giovanissima Angelica. Ma, in fondo, non si trattava che di una battuta, e chi se non Fiorello è in grado di apprezzare e perdonare l’ironia, anche quella più tagliente…