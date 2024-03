Fiorello a Viva Rai2!, che gaffe: “È tutto vero, io all’inizio pensavo fosse una fake!”

Fiorello nella puntata di "Viva Rai2!" del 12 marzo non risparmia nessuno: dalla tremenda gaffe di Televideo alla figuraccia di Kate Middleton

Fiorello non risparmia nessuno nella puntata di Viva Rai2! di oggi, martedì 12 marzo, nemmeno Kate Middleton e la figuraccia con la foto ritoccata. Ma non è l’unica ad aver fatto una gaffe imbarazzante che ovviamente non è sfuggita all’ironia dello showman. Nel mirino è finito il Televideo e l’errore clamoroso sugli Oscar.

Fiorello, la gaffe incredibile

Il buonumore della banda di Viva Rai2!, guidata da Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast fa finalmente splendere il sole sulla Capitale. Oggi, come tutte le mattine, tanta musica, ironia e commenti sulla rassegna stampa del giorno. Ad accompagnare la puntata il jazz del musicista Stefano Di Battista con i Cutello Bros e New Generation.

Reduci dalla notte più importante del cinema, Fiorello scherza apertamente sulla gaffe di Televideo che descrive così i titoli candidati agli Oscar: “Io capitano, il film di Matteo Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia” – commenta poi lo showman – “È tutto vero, io all’inizio pensavo fosse una fake!”.

La gag continua con altri titoli e sinossi fittizie, senza perdere occasione di fare ironia sulle recenti elezioni in Abruzzo: “La pellicola ‘Anatomia di una caduta’, storia di Biden che scende da una scaletta di un aereo, non ha ottenuto nessuna statuetta! Eccone un altro: il film ‘Povere creature!’ parla del centrosinistra che torna sconfortato dall’Abruzzo, ha vinto quattro statuette, oltre le aspettative!”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello, ironia su Kate Middleton

Si passa poi alle notizie estere e al “caso” delle foto ritoccate dalla Principessa del Galles: “Se la stanno mangiando viva per un ritocco a una foto. Ma amici inglesi! Già ti sei sposata William, stai sotto i riflettori, questa è stata male poverina” – il conduttore la difende a spada tratta – “Ma vieni in Italia, puoi fare qualsiasi cosa: vendere pandori, truffare a destra e a manca, sparare a Capodanno, fermare treni a Ciampino. Fatti un bel ritratto a olio invece del selfie!”.

Un piccolo commento da parte del conduttore per confortare la Principessa: “Qui da noi, io ho usato Photoshop sulla carta d’identità. Avevo i capelli lunghi, quindi ho fatto la foto e mi sono fatto limare i capelli dal fotografo, sembravo Diodato”.

Viva Rai2!, momenti magici

Dopo Giorgia, la puntata di oggi, 12 marzo, di Viva Rai2! vive momenti magici con il jazz e un balletto ad alta sensualità. Sul profilo Instagram dello show i commenti sono tutti entusiastici. E tantissimi sono i complimenti per Martina.