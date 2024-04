Fiorello a Viva Rai2!, con Neri Marcorè “altissimo livello”. E gaffe scivolosa

Fiorello a Viva Rai2! non si smentisce mai. Nella puntata di oggi, 4 aprile, prende di mira la gaffe geografica del ministro Sangiuliano. E come super ospite ha niente meno che Neri Marcorè che confessa di aver scritto una lettera a Panatta quando aveva 14 anni, chiedendogli di fare un provino. E la qualità della trasmissione s’impenna. “Oggi altissimo livello“, commenta qualcuno su Instagram.

Fiorello, ironia sulla gaffe ministeriale

“Per tenervi compagnia vi regaliamo tanto buonumore! – Fiorello, con Biggio, Casciari e tutto il cast, saluta così il pubblico presente al glass e tutti coloro sintonizzati da casa. Anche oggi all’ordine del giorno musica, ironia e le notizie più importanti. Ospite della puntata: Neri Marcorè, cantante, attore e da ora regista.

Si commenta la recente gaffe commessa dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Ma ministro, ma pure Lei! Ha detto che Times Square è a Londra, mica è il Ministro della Geografia. Lui si è giustificato dicendo ‘Pensavo a Piccaddily Circus, che è la Times Square di Londra, dove c’è la Torre Eiffel col Big Ben’” – ironizza lo showman, per poi aggiungere imitando il politico: “Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari”.

La politica del nostro Paese continua ad essere oggetto di grande ironia da parte del conduttore: “Parliamo della Lega, salutiamo Salvini con la maglia di Putin! ‘Strana storia del patto disdetto solo a parole’. È stato siglato nel 2017 e si rinnova in automatico come Netflix, se non accetti il cookie giusto. Salvini non riesce a disdire più l’abbonamento con la Russia” – Fiorello si aggancia poi alla svolta sul caso di Diletta Verdini – “Questa è la cognata di Salvini, ecco, lei ha patteggiato la pena, quindi è colpevole. La figlia ha patteggiato, il padre è in galera e il fratello è ai domiciliari. Una bella famigliola, hanno cantato “Una di noi, una di noooi, Diletta una di noi” dalla galera e dai domiciliari, il premio famiglia dell’anno per il Moige”.

Fiorello, il retroscena sui David di Donatello

Una menzione speciale va alle nomination dei David di Donatello, che si terranno il 3 maggio in diretta su Rai Uno: “Record per Paola Cortellesi con 19 David di Donatello, 15 per Garrone, ma anche mio fratello, lasciatemi fare un po’ di ‘famiglismo’. Complimenti a Paola! Le verrà un’infiammazione alla sciatica solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi, fatela a casa sua direttamente. Ieri è stata vista all’Ikea a comprare lo scaffale per metterli. Tanto li vincerà. Complimenti a tutti!”.

Fiorello approfitta anche per scherzare su Biggio come inviato sul tappeto rosso della premiazione: “Ma la notizia vera è questa: retroscena e aneddoti svelati da Fabrizio Biggio sul red carpet. L’hanno messo fuori a fare le interviste, non lo fanno neanche entrare. Voglio vedere come ti sfanculerà Nanni Moretti, ‘Ma chi sei tu? Io questo neanche lo conosco’”.

Neri Marcorè a Viva Rai2!

Neri Marcorè è il super ospite della puntata di oggi 4 aprile, dopo che ieri si è collegata Francesca Fagnani. Il pubblico di Viva Rai2! è entusiasta, anche perché l’attore si presta a girare con Biggio una scena dell’attesissimo film “Ultimo schiaffo prima dell’ultimo bacio” 🎬.

Ma è soprattutto la tenera confessione a mandare in brodo di giuggiole i suoi fan. Fiorello, quasi lo costringe ovviamente con ironia, a raccontare di quando 14enne inviò una lettera ad Adriano Panatta perché gli facesse un provino. E oggi il tennista gli ha risposto.

Mentre sul profilo Instagram di Viva Rai2! arriva una pioggia di complimenti