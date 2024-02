Fiorello a Viva Rai2!: “Forze oscure all’opera su Fedez”

Fiorello torna a Viva Rai2! con la sua ironia nella puntata del 20 febbraio. Nel suo mirino ci sono Fedez e la diatriba col Codacons e le “poltrone di Stato” tra cui quella dell’ad della Rai.

Dopo l’appello al Volo, ecco il nuovo appuntamento con VivaRai2!. Fiorello, Biggio e Casciari, insieme a tutto il cast, hanno suonato la sveglia come di consueto, tra buonumore, musica e ironia sulle notizie del giorno.

Fiorello sullo smog: “Dobbiamo respirare a giorni alterni”

Si parla di smog in Lombardia, tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni: “Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto ‘secondo me… coff… non esiste… coff.. lo smog’ – l’ironia di Fiorello -. Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo ‘non è smog, è solo la Smog Week'”.

Ombre oscure su Fedez

Al centro dell’attenzione torna anche Fedez: “Ha denunciato il Codacons, che poi ha denunciato Fedez, che ha quindi ridenunciato il Codacons, che al mercato mio padre comprò – scherza lo showman -. I suoi legali dicono ‘Forze oscure all’opera‘. Vedrete che alla fine di tutto ciò il Codacons gli dirà ‘Sono tuo padre!'”.

Il gioco delle poltrone a Viva Rai2!

Grande corsa invece per le ‘poltrone di Stato‘: “Almeno 500 che ballano, tra queste anche quella della Rai. Una possibilità è quella di Giampaolo Rossi come ad, guardate la sua faccia – dice lo showman inquadrando la sua foto da un quotidiano -. Solo così già 12-13 evasori sono corsi a pagare il canone. Ma non finisce qui, lui andrà casa per casa a vedere se la gente paga”.

Alessandra Amoroso super ospite

Super ospite della puntata di Viva Rai2! è Alessandra Amoroso con una mise da paura. Abito in piumino rosso con inserti neri sul décolleté, coordinato al giaccone di Fiorello. Il duetto è superlativo e i fan si scatenano sul profilo Instagram della trasmissione. “I miei due idoli insieme 😍❤ e sono subito risate, vi adoroooo ❤”. “Bravissimi”, “Meravigliosi”. In effetti, trasformati in Lady Feta e Tofu sono grandiosi, davvero inarrivabili.

Il pubblico è entusiasta, non può più fare a meno della trasmissione di Fiorello e per questo si portano avanti e gridano a gran voce la terza stagione di Viva Rai2!. “Dite a Fiore che pretendiamo la terza stagione non ci pensi proprio a chiudere”; “PS: VIVA RAI 2 TERZA STAGIONE!!!!! 🎉🎉♥️”; “non riesco a smettere di ridere😂😂😂ma come vi vengonooo😂😂😂😂😂”; “Ho adorato tantissimo 😂😂😂❤️❤️”.