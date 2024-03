Fonte: IPA Fiorello e la figlia Angelica

I fuori onda (Giambruno docet) posso mettere in guai seri. Bisogna sempre star attenti a ciò che si dice quando si ha un microfono indosso, perché non si può mai essere certi di quando sia davvero spento o meno. Dovrebbe saperlo bene il conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo, giornalista con una lunga e solida carriera alle spalle. Eppure, è bastato un attimo di distrazione – e una battuta acidella sulla figlia di Fiorello – a farlo bacchettare dall’emittente nazionale.

Il duetto di Fiorello con la figlia Angelica

Nella puntata di martedì 19 marzo, la scanzonata trasmissione di Viva Rai 2! ha mostrato una versione inedita di Fiorello. Sempre sarcastico, ironico e strafottente, stavolta il conduttore si è persino commosso e, in un impeto di tenerezza, non è riuscito a trattenere le lacrime.

La radicale trasformazione è merito della figlia Angelica, ospite speciale del programma radiofonico in occasione della festa del papà. Arrivata al Foro Italico con il padre, a bordo di una vecchia 500, la ragazza – che compirà 18 anni a giugno – si è seduta al suo fianco su una cantina rossa per poi intonare con lui La prima cosa bella, dolcissima canzone di Nicola Di Bari. Un momento intenso e ricco di emozione, che si è concluso con un caldo abbraccio tra il famoso papà e la sua timida e talentuosa bambina.

Il commento di Piergiorgio Giacovazzo

Il duetto di Fiorello e di Angelica ha fatto il giro del web e anche numerose testate ne hanno parlato. Tra queste, naturalmente, c’è stato anche il telegiornale di Rai 2. Ed è stato il conduttore dell’edizione del Tg2 delle 12:30 Piergiorgio Giacovazzo a lanciare il servizio dedicato alla performance del tenero duo.

Ma di tenerezza, nelle parole del conduttore, ce n’era poca. Mentre le immagini di Fiorello e della figlia comparivano sullo schermo, Giacovazzo ha affermato: “Che carini, adesso questa c’avrà dodici trasmissi…” e poi, all’improvviso, l’audio del suo microfono è stato chiuso. Ma non ci vuole molto a immaginare come proseguisse la frase.

Quando il commento del giornalista ha iniziato a diffondersi sui social, la Rai ha prontamente agito e, tramite una nota ufficiale di viale Mazzini, ha parlato di un “commento inappropriato e del tutto gratuito”, aggiungendo che “l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare”.

La risposta di Fiore su Instagram

La vicenda si è conclusa – o almeno così sembrerebbe – all’alba del giorno dopo. Precisamente poco dopo le 4 del mattino quando, prima di dar via alla puntata del 20 marzo, Fiorello ha avviato una diretta su Instagram: “Volevo subito dire qualcosa su questo casino che è successo ieri. Oggi ne parleremo in trasmissione ma volevo dirvi che io e il giornalista del Tg2, Piergiorgio Giacovazzi, ci siamo sentiti, ci siamo scritti. Non è successo niente, sono cose che capitano”.

E sulla reazione dei piani alti Rai ha aggiunto: “È stata esageratissima ma sono sicuro che non succederà niente. Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno”. Per concludere, infine, con la sua solita ironia: “Se dovessero venir fuori i fuorionda che faccio io mi dovrebbero arrestare subito”.

Chi è Angelica, la figlia di Fiorello

Angelica è la più piccola di casa Fiorello, nata nel 2006 dalla relazione tra lo showman e la moglie Susanna Biondo. A differenza della sorella maggiore Olivia Testa – frutto della precedente relazione di Biondo con Edoardo Testa – Angelica, pur mantenendo la propria privacy, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di prendere parte a divertenti sketch con il papà, che ha più volte accompagnato sul palco.

E il duetto del 19 marzo non ha che mostrato ulteriormente le doti da teatrante della giovane figlia d’arte che, ancora 17enne, conduce una vita tranquilla, studentessa come tante al liceo classico Dante Alighieri di Roma. Ma chissà se in futuro seguirà le orme del papà e dello zio…