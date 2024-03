Fonte: IPA Angelica Fiorello e il padre

Che Rosario Fiorello sia uno dei volti più amati della tv è un fatto noto. Con i suoi sketch e la sua ironia contagiosa, lo showman di Viva Rai 2 è sempre sostenuto dall’amore delle donne della sua famiglia. Tra queste spicca Angelica, la figlia di Fiorello, che con lui condivide l’amore per lo spettacolo.

Chi è Angelica, la figlia di Fiorello

Nata il 28 giugno 2006, Angelica Fiorello arriva tre anni dopo il matrimonio del presentatore con Susanna Biondo celebrato nel 2003. Angelica ha frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri di Roma, iniziando a portare avanti la passione per lo spettacolo e per la musica, proprio come suo padre.

Del suo privato, anche per via della sua giovane età, si sa molto poco. Inoltre, Rosario Fiorello ha sempre voluto tenere la sua vita privata il più lontano possibile dai riflettori, nonostante abbia sempre raccontato quanto fosse importante per lui la famiglia.

Fonte: IPA

Certo è che Angelica ha un ottimo rapporto con Olivia Testa, sua sorella maggiore, nata dalla precedente relazione tra Susanna Biondo ed Edoardo Testa. Una famiglia allargata piena d’amore, come si è visto durante l’ultimo Sanremo, in cui entrambe le figlie erano in prima fila al Teatro Ariston per sostenere il papà.

Angelica Fiorello, le apparizioni in tv

Nonostante sia ancora troppo presto per capire quale sarà il futuro di Angelica, il suo amore per lo spettacolo è un punto di partenza per immaginare che possa seguire le orme del padre. Sin da piccola, infatti, Angelica è stata abituata a stare sotto i riflettori: nel 2009, all’età di soli tre anni, la ragazza è apparsa al Fiorello Show, uno dei programmi più di successo del padre. A distanza di qualche anno si è presentata a Viva Rai2 in occasione del compleanno di Fiorello, sorprendendolo con una toccante esibizione di Io vagabondo in versione piano e voce. La 17enne, poi, è poi tornata ad esibirsi al Foro Italico nella puntata dell’8 dicembre 2023, ballando e cantando insieme al cast dello show mattutino di Rai2.

Fonte: IPA

Una vera fonte di ispirazione per Fiorello, che anche grazie alle dinamiche che nascono tra lei e la sorella maggiore Olivia, si cimenta spesso in racconti simpatici riguardanti la sua vita domestica e familiare, molto simile a quella di molti spettatori e genitori che lo seguono.

Fiorello, il matrimonio con Susanna Biondo

Angelica è la figlia nata dal felicissimo matrimonio tra Fiorello e Susanna Biondo. La coppia è legata sentimentalmente dal 1996, momento di maggior splendore della carriera dello showman. Il matrimonio, avvenuto sette anni dopo, è stato un momento molto intimo e personale. I due sono sempre legatissimi, e la figura di Susanna è sempre stata un sostegno fondamentale. Come ha raccontato Fiorello in un’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna.”