Fonte: Ansa Fiorello

Simpatico, irriverente e meravigliosamente umano: è un Fiorello nuovo, quello che abbiamo visto nel corso dell’intervista al Tg1, e che ha parlato per la prima volta di ritiro dalle scene senza indugi. Non è di certo una novità: il mattatore siciliano aveva più volte accarezzato l’idea di smettere da giovane ma pare che ora i tempi siano maturi per pensare di fermarsi definitivamente. Non nell’imminenza dei fatti, però: c’è una stagione di Viva Rai2! da terminare e l’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus da presidiare fino alla finale, di cui è anche co-conduttore.

Fiorello torna a Sanremo 2024, gli ospiti della glass box

La presenza di Rosario Fiorello a Sanremo 2024 è certa da molti mesi, ma ancora non si sa per certo quello che farà. È sicuramente uno dei co-conduttori – della finale, per la precisione – ma è in Riviera per tutta la settimana e con la sua glass box, in cui è pronto ad accogliere ospiti inediti. Ha parlato di nomi segreti, sconosciuti persino al direttore artistico e conduttore Amadeus, che sale sul palco del Teatro Ariston per l’ultima volta dopo cinque edizioni di seguito. Lo showman ha inoltre rivelato di aver vissuto il momento peggiore della sua carriera proprio al Festival, nel 2021, quando si è ritrovato a dover condurre senza il pubblico, assente in sala a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19.

“So solo una cosa: che ci sarà il Glass di Viva Rai2! fuori dall’Ariston e io avrò possibilità di entrare in teatro ma non di andare sul palco. Ci siamo dati una regola perché io devo salire sul palco sabato, l’ultima serata del Festival e l’ultima serata del festival di Amadeus, quando andrò sul palco per portarlo via. Quindi prima di allora posso entrare in sala, ma ci saranno dei cartelli sul palcoscenico con scritto “io non posso salire” con la mia faccia. Potrò arrivare in cima alle scale ma non scenderle, e potrò andare in platea ma non salire sul palco. Amadeus, invece, essendo direttore artistico può scendere, attraversare la platea e venire da me dentro il glass dove potranno esserci ospiti che lui non sa, anche ospiti pazzeschi addirittura da Festival, ma li avrò io. Chi lo sa…”.

La tentazione del ritiro

Il suo ritorno in tv, attesissimo, non ha deluso le aspettative. Il pubblico lo aspettava da molti anni e il successo di Viva Rai2! conferma quanto mancasse a chi lo segue da sempre. Il suo programma, il Festival di Sanremo e una carriera ormai lineare però non gli hanno mai fatto cambiare idea sul ritiro, che aveva già collocato non troppo lontano nel tempo.

“Sono arrivato a 63 anni, 64 a maggio, e credo che ci stiamo avvicinando al momento in cui mi ritirerò. Non sono uno di quelli che fanno una carriera superlunga, diciamo che tra… vabbè, non diciamo niente, non siamo persone di parola. Una volta dissi ‘a 50 anni smetto’ e sono già a 63, quindi…”.

L’età che avanza è quasi un tasto dolente, per lui, che ricorda con malinconia il momento in cui ha perso suo padre, venuto a mancare ad appena 58 anni: “Quando ho superato i 59 anni ho pensato fosse una cosa stranissima sapere di essere più anziano di lui“, ha raccontato al Tg1, spiegando di aver appreso della sua scomparsa appena prima di lavorare nel dietro le quinte di Sanremo per le interviste agli ospiti. Oggi, sua moglie Susanna è il suo grande punto di riferimento: “Abbiamo deciso di costruire una terza vita insieme, diversa da quella che avevamo alle spalle. Senza il passato non ci sarebbe il presente, io non sarei mai venuto a Roma e non avrei mai incontrato Susanna e non ci sarebbe Angelica, né avrei mai conosciuto Olivia. Non toccherei nulla, nemmeno le cose brutte”.